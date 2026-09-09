Najpierw potężny upał, a potem totalne załamanie. Szokujące różnice temperatur, to będzie wstrząs

W środę, 9 września, osiem województw (m.in. podkarpackie, mazowieckie, lubelskie) objętych jest ostrzeżeniami IMGW przed upałami, z temperaturami sięgającymi 29-31°C.

Od czwartku, 10 września, nastąpi ochłodzenie, a prawdziwy szok temperaturowy czeka Podkarpacie: w sobotę temperatura spadnie tam z 31°C do zaledwie 11°C.

Oznacza to gwałtowną zmianę pogody o 20 stopni Celsjusza w ciągu kilku dni, przechodząc z letnich upałów do jesiennych chłodów.

Jesień meteorologiczna rozpoczęła się 1 września, natomiast kalendarzowa i astronomiczna ma nadejść 23 września. W środę, 9 września mamy temperatury, jak w pełni lata. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia przed upałami! Żółte alerty obowiązują w województwach:

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego

oraz śląskiego.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 29°C do 31°C – czytamy.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18.00.

Prawdziwy wstrząs temperaturowy. Różnica 20 stopni!

Radzimy skorzystać z tego słonecznego dnia, ponieważ niebawem nadejdzie ochłodzenie – już od czwartku, 10 września temperatura będzie spadać. Ale prawdziwy szok temperaturowy mogą przeżyć mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy w środę (9 września) mogą spodziewać się nawet 31°C. Według map pogodowych IMGW w sobotę temperatura spadnie tam do zaledwie 11°C. To różnica 20 stopni! Z letnich sukienek w zaledwie kilka dni przejdziemy do ciepłych swetrów, a nawet kurtek.

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Ostrzeżenia przed burzami

Ale to nie koniec zawirowań pogodowych. IMGW wydał również ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego obowiązują od godz. 17.00 w środę do godz. 5.00 w czwartek 10 września.