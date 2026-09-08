Nagłe ochłodzenie w Polsce! Temperatury spadną o kilkanaście stopni. Jest data

Burze i upał do 31 stopni w Polsce. To już pewne!

Już w najbliższą środę (9 września 2026) mieszkańcy i goście południowych południowo-wschodnich rejonów Polski poczują się jak w środku lata. IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Żółte alerty dotyczą m.in. Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Lublina, czy Warszawy.

- Temperatura maksymalna od 17-19 stopni Celsjusza na Pomorzu, około 28 stopni w centrum, do 31 stopni na południu i południowym wschodzie - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 9 września.

W środku tygodnia nie będzie spokojnie, ponieważ na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Eksperci z IMGW ostrzegają - na Warmii wysokość opadów do 30 mm. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 75 km/h.

Wyraźne ochłodzenie w prognozie pogody na 10 września!

Na środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał najwyższe temperatury dla Małopolski, Śląska, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Zaledwie dzień później te same rejony odnotują temperatury maksymalne na poziomie... 18-20 stopni.

Czwartek wyraźnie przypomni nam, że do Polski puka jesień. W całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, więc przydadzą się parasole. Zwłaszcza rano powinniśmy przygotować cieplejsze ubrania. Na zachodzie kraju temperatury odczuwalne obniży silniejszy wiatr z prędkością nawet do 60 km/h.

Lepiej wyglądają za to prognozy na weekend (12-13 września). Opadów ma być znacznie mniej, a na zachodzie termometry wskażą nawet 23-25 stopni Celsjusza. Planujący weekendowy odpoczynek przyjmą najnowsze prognozy z zadowoleniem. Analizy synoptyków będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

Rozwiąż quiz: Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie