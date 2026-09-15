Ta stara metoda przepowiada pogodę na październik. Dziadkowie wiedzieli, co oznacza ten dzień

Mało kto pamięta, że na podstawie obserwacji pogodowych możemy sami przepowiedzieć pogodę. Chodzi o metodę, w której obserwuje się pogodę za oknem od św. Łucji do Wigilii, czyli od 13 do 24 grudnia. Obserwacja tych dni pomoże nam odpowiedzieć na pytanie o to, jak będą wyglądały kolejne miesiące.

To dawna, ludowa metoda, a jej zasady przekazali mi dziadkowie, którzy co roku przez te kilka dni obserwowali pogodę. Interpretacja wyników jest bardzo prosta - deszczowy dzień zapowiada deszczowy miesiąc, a słoneczny dzień, słoneczny miesiąc et cetera. Jeśli przykładowo 15 grudnia był słoneczny dzień, oznacza to, że marzec kolejnego roku będzie piękny i pełen słońca! Każdy kolejny dzień odpowiada bowiem kolejnemu miesiącu.

Jaki będzie październik 2026? Prognoza

W tym roku mój dziadek również obserwował pogodę za oknem od św. Łucji do Wigilii i podzielił się ze mną swoimi notatkami. Okazuje się, że 22 grudnia był dniem pochmurnym ze słabym opadem deszczu. Ten dzień odpowiada październikowi, co oznacza, że październik będzie miesiącem pełnym pochmurnych dni i słabych opadów deszczu.

IMGW przekazał prognozę na ten miesiąc. Z informacji przekazanych przez synoptyków na północy, w centrum i na wschodzie polski prognozowane są temperatury i opady, mieszczące się w w zakresie normy. Z kolei na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce, na Podkarpaciu, Opolszczyźnie i w województwie lubuskim sytuacja ma wyglądać inaczej.

- Na południu temperatura możliwa powyżej normy wieloletniej. Na przeważającym obszarze Polski miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Na południowym zachodzie - od Wielkopolski po Opolszczyznę - suma opadów możliwa powyżej normy - przekazują eksperci IMGW.

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