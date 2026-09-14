Temperatury ostro w górę! Zwrot akcji w prognozach, wielu się zdziwi

Zmiany w nowej prognozie pogody dla Polski

Jeszcze w niedzielę informowaliśmy o niekorzystnych prognozach pogody dla naszego kraju. Początek tygodnia przyniósł sporo opadów deszczu. Na szczęście kolejne godziny przynoszą optymistyczne aktualizacje. Na noc z 14 na 15 września IMGW zapowiada:

Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu. Początkowo przelotny deszczu możliwy również w centrum i na północy kraju.

Miejscami silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany!

Temperaturę minimalną od 7-10 stopni na zachodzie do 10-13 stopni Celsjusza na wschodzie, cieplej na wybrzeżu, około 14 stopni. Chłodniej miejscami w kotlinach sudeckich i bieszczadzkich, około 6 stopni.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 15 września

Wtorek będzie bardzo przyjemnym dniem, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Parasole mogą się przydać na Podlasiu. - Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 15 września.

Jak widać na załączonej poniżej mapie z wizualizacją prognozowanych temperatur, najbliższe godziny dadzą nam wyczekiwany przez wielu powiew lata. Lokalnie na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 25 stopni Celsjusza, a temperatury powyżej 20 stopni nie będą wyjątkami. Jeżeli ktoś zaplanował późny urlop na połowę września, to będzie zadowolony.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Synoptyczna prognoza pogody na 15 września. Wizualizacja IMGW

Jeśli potwierdzą się najnowsze analizy synoptyczne, to bardzo wysokie temperatury zostaną z nami do 16 września. W środę odnotujemy również więcej opadów deszczu i burze. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w "Super Expressie".

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Pogodowy test dla znawców zjawisk atmosferycznych. Rozpoznasz je wszystkie? Pytanie 1 z 10 Co widzimy/słyszymy pierwsze z większej odległości - grzmot czy błyskawicę? Grzmot Błyskawicę Następne pytanie