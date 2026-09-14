Temperatury ostro w górę! Zwrot akcji w prognozach, wielu się zdziwi

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-14 13:15

Powiew lata widać w najnowszej prognozie pogody na wtorek (15 września 2026 r.) dla Polski. IMGW zapowiada nawet 25 stopni Celsjusza na zachodzie i znacznie mniej opadów, niż to było na samym początku tygodnia. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i gdzie można się ubrać najlżej.

Słońce przebijające się przez białe chmury na niebieskim niebie. O ociepleniu w Polsce przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Słoneczny dzień na przeważającym obszarze Polski w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Zmiany w nowej prognozie pogody dla Polski

Jeszcze w niedzielę informowaliśmy o niekorzystnych prognozach pogody dla naszego kraju. Początek tygodnia przyniósł sporo opadów deszczu. Na szczęście kolejne godziny przynoszą optymistyczne aktualizacje. Na noc z 14 na 15 września IMGW zapowiada:

  • Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu. Początkowo przelotny deszczu możliwy również w centrum i na północy kraju.
  • Miejscami silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany!
  • Temperaturę minimalną od 7-10 stopni na zachodzie do 10-13 stopni Celsjusza na wschodzie, cieplej na wybrzeżu, około 14 stopni. Chłodniej miejscami w kotlinach sudeckich i bieszczadzkich, około 6 stopni.

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Wtorek będzie bardzo przyjemnym dniem, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Parasole mogą się przydać na Podlasiu. - Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na 15 września.

Jak widać na załączonej poniżej mapie z wizualizacją prognozowanych temperatur, najbliższe godziny dadzą nam wyczekiwany przez wielu powiew lata. Lokalnie na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 25 stopni Celsjusza, a temperatury powyżej 20 stopni nie będą wyjątkami. Jeżeli ktoś zaplanował późny urlop na połowę września, to będzie zadowolony.

Synoptyczna prognoza pogody na 15 września
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Synoptyczna prognoza pogody na 15 września. Wizualizacja IMGW

Jeśli potwierdzą się najnowsze analizy synoptyczne, to bardzo wysokie temperatury zostaną z nami do 16 września. W środę odnotujemy również więcej opadów deszczu i burze. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w "Super Expressie".

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