Pochmurno i z deszczem. Paskudna pogoda zostaje na początek weekendu

Pogoda na 11.09.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w piątek 11 września zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego. Nie obędzie się bez deszczu. Szykujcie parasolki.

W południowej połowie kraju opady deszczu, na południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 20 mm. Słabe przelotne opady deszczu możliwe również na północy kraju – podaje IMGW.

Temperatury będą bardziej „jesienne”, niż „letnie” Najcieplej na zachodzie kraju, tam do 20°C.

Temperatura maksymalna od 12°C, 13°C na południu, około 17°C w centrum, do 20°C na zachodzie kraju – czytamy w komunikacie IMGW.

Wiatr słaby, na północy początkowo miejscami umiarkowany, w północnej połowie kraju z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny, w południowej zmienny, przechodzący na północny. W Sudetach wiatr porywisty, w Tatrach porywy do 60 km/h.

Noc z piątku na sobotę. Prognoza IMGW 11/12 września 2026

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże, na południowym wschodzie całkowite; postępujące od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W nocy również możliwe opady deszczu, a także mgły.

W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm. Miejscami silne zamglenia, w obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m – przestrzegają eksperci..

Termometry wskażą w nocy od 6°C, 7°C na południu, około 9°C w centrum, do 12°C, 13°C miejscami na wschodzie i zachodzie kraju; w rejonie Półwyspu Helskiego około 14°C; na obszarach podgórskich spadki do około 4°C. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, zmienny, przechodzący na kierunki zachodnie, jedynie na południowym wschodzie i południu z kierunków północnych. W Sudetach wiatr porywisty.