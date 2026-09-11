Polska w chmurach, deszczu i mgle. Prognoza może zrujnować weekend

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-11 8:59

Jaka pogoda czeka nas w sobotę, 12 września? Niestety, synoptycy nie mają dobrych wieści. Jak przekazuje IMGW, sobota będzie pochmurna, z deszczem i mgłami. Termometry wskażą maksymalnie do 22°C.

Różowe kalosze i parasol w deszczu. O prognozie IMGW na deszczowy weekend przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Pixabay.com

Prognoza IMGW na 12.09.2026

  Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Wychodząc, nie zapomnijcie zabrać ze sobą parasolek.

Miejscami, głównie na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm – informuje IMGW.

Termometry wskażą maksymalnie 22°C.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 17°C do 22°C, chłodniej w części południowo-wschodniej, od 11°C do 16°C - Czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, na Podkarpaciu okresami umiarkowany, na zachodzie oraz w centrum z kierunków zachodnich, pod wieczór skręcający na południowy, na wschodzie północny i północno-zachodni. W Sudetach wiatr porywisty.

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Noc z soboty na niedzielę 12/13 września 2026

Co przyniesie noc? Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę 12/13 września 2026 zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i południu miejscami rozpogodzenia. W północno-zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo zanikające opady deszczu również na krańcach południowo-wschodnich.

Miejscami silne zamglenia, w obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m – przestrzega IMGW.

Jak podaje IMGW w nocy temperatura minimalna od 6°C, 7°C na wschodzie, około 11°C w centrum, do 14°C w zachodniej części kraju; w rejonie Półwyspu Helskiego około 15°C; na obszarach podgórskich Karpat spadki do około 5°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południu skręcający na południowy. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

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