Polska w chmurach, deszczu i mgle. Prognoza może zrujnować weekend

Prognoza IMGW na 12.09.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Wychodząc, nie zapomnijcie zabrać ze sobą parasolek.

Miejscami, głównie na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm – informuje IMGW.

Termometry wskażą maksymalnie 22°C.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 17°C do 22°C, chłodniej w części południowo-wschodniej, od 11°C do 16°C - Czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, na Podkarpaciu okresami umiarkowany, na zachodzie oraz w centrum z kierunków zachodnich, pod wieczór skręcający na południowy, na wschodzie północny i północno-zachodni. W Sudetach wiatr porywisty.

Noc z soboty na niedzielę 12/13 września 2026

Co przyniesie noc? Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę 12/13 września 2026 zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i południu miejscami rozpogodzenia. W północno-zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, początkowo zanikające opady deszczu również na krańcach południowo-wschodnich.

Miejscami silne zamglenia, w obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m – przestrzega IMGW.

Jak podaje IMGW w nocy temperatura minimalna od 6°C, 7°C na wschodzie, około 11°C w centrum, do 14°C w zachodniej części kraju; w rejonie Półwyspu Helskiego około 15°C; na obszarach podgórskich Karpat spadki do około 5°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południu skręcający na południowy. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.