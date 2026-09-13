Tylko jedno województwo wolne od deszczu. Zapowiadają jesień w końcówce lata

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-13 14:58

Najnowsza prognoza pogody dla Polski, przekazana przez IMGW jest daleka od optymistycznej. Synoptycy widzą poniedziałek (14 września 2026) w jesiennych barwach. W niemal całym kraju swoje zrobią opady deszczu, a tylko miejscowo temperatury "dobiją" do 20 stopni Celsjusza. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie popada najmocniej.

Sylwetka osoby z czarnym parasolem na tle wieczornych świateł miasta. O jesiennej pogodzie przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Opady deszczu w prognozie pogody dla Polski / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Na początku tygodnia pogoda nie będzie poprawiała humorów Polakom. Za oknami dominować będzie szary, ponury klimat. Już na noc z 13 na 14 września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada dużo chmur oraz:

  • Miejscami opady deszczu, na południowym zachodzie kraju przejściowo o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów miejscami około 15 mm.
  • Miejscami silne zamglenia, a lokalnie na Pomorzu i w kotlinach bieszczadzkich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr na ogół słaby.
  • Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na południowym wschodzie, od 8 do 10 stopni. Najchłodniej ma być w kotlinach bieszczadzkich - od 4 do 7 stopni.

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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 14 września

Początek tygodnia nie będzie rozpieszczał pod względem pogodowym. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie widać deszczu jedynie w województwie zachodniopomorskim (zdjęcie z 14:10 zamieszczamy pod tekstem). 

- W dzień zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami około 10 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 14 września.

Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 15-16 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na Wybrzeżu do 20 na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Na poniedziałek eksperci nie zapowiadają silnych podmuchów wiatru. 

W kolejnych dniach temperatury pójdą w górę. W połowie miesiąca, na południu kraju termometry pokażą nawet 24-25 stopni. Codziennie będziemy notować opady deszczu. Pogoda będzie wysyłać czytelne sygnały - jesień coraz mocniej puka do bram Polski. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

Pogoda na 14 września. Nowa prognoza IMGW
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 14 września. Nowa prognoza IMGW

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