Pokazali nową pogodę na końcówkę 2026 roku! Czerwony kolor w całej Polsce. Wielu się zdziwi

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-16 15:15

W połowie września IMGW pokazał nowe mapy z prognozami długoterminowymi na końcówkę 2026 roku. Ciekawie wyglądają zwłaszcza listopad i grudzień, gdzie dominuje czerwony kolor. Czy to oznacza, że Polacy powinni się przygotować na ciepłą końcówkę jesieni i początek zimy?

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Autor: Unsplash.com Złota polska jesień i ciepły początek zimy? Nowa prognoza długoterminowa zaskakuje / zdjęcie ilustracyjne

Nowa pogoda długoterminowa na listopad i grudzień 2026 roku

Lato powoli opuszcza Polskę. W tym roku przyniosło sporo deszczu i niekoniecznie pożądanych temperatur. Polacy zastanawiają się, czy chociaż w jakimś stopniu "odbiją" to sobie w październiku, listopadzie i grudniu. Z ciekawą aktualizacją przyszedł w połowie września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który na bieżąco aktualizuje eksperymentalną, 4-miesięczną prognozę długoterminową dla naszego kraju.

- Na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - czytamy w analizie, dotyczącej listopada i grudnia 2026 roku. Czerwony kolor, oznaczający wysokie temperatury pojawił się we wszystkich 16 województwach. To rzecz jasna nie oznacza, że przez dwa miesiące będzie ciepło, ale zimowych akcentów powinno być mniej niż zazwyczaj.

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Kolor szary dominuje na mapie, związanej z prognozą długoterminową na październik. Wyjątkami są województwa zachodniopomorskie i lubuskie. - Na północnym-zachodzie możliwa suma opadów powyżej normy - wskazuje IMGW.

Na ten moment wiele wskazuje na spokojny październik, ze średnimi temperaturami maksymalnymi na poziomie 13-17 stopni. Eksperci nie spodziewają się gwałtownego ochłodzenia, ani też szybkiego ataku zimy. Te prognozy znajdują również potwierdzenie w wyliczeniach cenionego serwisu pogoda.interia.pl. Tam widzimy początek miesiąca z temperaturami maksymalnymi na poziomie 16-18 stopni Celsjusza.

Jak interpretować prognozy długoterminowe? Poradnik IMGW

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dostępne są odpowiedzi na pytania, które Polacy często zadają w kontekście prognoz długoterminowych.

- W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020 - czytamy w serwisie.

- Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy - dodają eksperci Instytutu.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
  • poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
  • w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Prognozy codziennie aktualizujemy w "Super Expressie".

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