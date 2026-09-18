Paskudna pogoda nie odpuszcza. Deszcz i wiatr. To już pewne

Pogoda na 19.09.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w sobotę 19 września zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie kraju umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim miejscami opady deszczu.

Termometry wskażą maksymalnie do 22°C.

Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich około 18°C – podaje IMGW.

Według prognoz wiatr będzie w sobotę słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie kraju porywisty, nad morzem miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni, jedynie w rejonie Karpat miejscami słaby, zmienny.

Noc z soboty na niedzielę (19/20 września 2026)

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (19/20 września 2026) na południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, na północy zachmurzenie duże z opadami deszczu.

- Temperatura minimalna od 9°C, 11°C na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Sudetów do 12°C, 15°C na pozostałym obszarze; chłodniej w rejonie podgórskim Karpat, miejscami 6°C – informują synoptycy.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, a nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 60 km/h.