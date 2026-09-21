Ulewne deszcze zostaną na dłużej! Jesień przywita nas szarymi barwami

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 22 września

W prognozie na poniedziałek (21 września) sygnalizowaliśmy sporo deszczu i możliwe burze. Teraz wszystko wskazuje na to, że kolejne dni nie przyniosą przełomu. IMGW zapowiada w nocy trzeba będzie się przygotować na kolejną porcję przelotnych opadów i burz. - Wysokość opadów miejscami na północy od 15 mm do 25 mm - przekazują synoptycy z Instytutu.

A w ciągu dnia? Porywy wiatru do 65 km/h, temperatury od 14 stopni na południu, do 18 w okolicach Szczecina i... kolejna dawka wody. - Przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie i w centrum możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do około 10 mm. Na Pomorzu Wschodnim miejscami od 15 mm do 25 mm - wylicza IMGW w prognozie na 22 września.

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Deszcze będą dominować aż do piątku?

Na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej deszcz dominuje w dniach 21-24 września. Przypomnijmy - w środę zaczyna się kalendarzowa jesień i wszystko wskazuje na to, że przywita nas szarymi barwami. Opady w kilkunastu województwach to obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Przełom nastąpi dopiero w trakcie weekendu!

- Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 do 12 stopni. Temperatura maksymalna od 20°C do 24 stopni Celsjusza, jedynie chłodniej nad samym morzem, około 18°C - to fragment prognozy 5-dniowej na sobotę/niedzielę.

Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie", ale na ten moment radzimy zaprzyjaźnić się z parasolami i kurtkami przeciwdeszczowymi. Fani jesieni będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

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