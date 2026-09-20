Silny wiatr uderza w północ Polski. IMGW i RCB ostrzegają mieszkańców Wybrzeża

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Burze na północy kraju
IMGW ogłosił alerty I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko‑pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego.
Synoptycy prognozują opady deszczu 10–20 mm, a lokalnie grad.
Ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego wieczora.
Silny wiatr nad Wybrzeżem
Najgroźniej będzie na północnych krańcach Pomorza i Zachodniopomorskiego. IMGW wydał tam alerty II stopnia przed silnym wiatrem – porywy mogą osiągać 80 km/h.
Na pozostałym obszarze kraju od niedzielnego wieczoru zaczną obowiązywać alerty I stopnia przed silnym wiatrem, aktywne do nocy z poniedziałku na wtorek.
Alert RCB dla Wybrzeża
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikaty do mieszkańców powiatów:
- pomorskie: lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski
- zachodniopomorskie: gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście
Alert obowiązuje w niedzielę i poniedziałek.
RCB ostrzega: „Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami”.
Groźne wzrosty poziomu wody
Wzdłuż Wybrzeża spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomów wody – do strefy stanów wysokich, a miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest krótkotrwałe osiągnięcie stanów alarmowych.
Dlatego dla tego obszaru wydano hydrologiczne alerty II stopnia, obowiązujące do wtorkowego południa.
Co oznaczają alerty IMGW?
I stopień – warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, mogących powodować straty materialne i zagrożenie życia.
II stopień – zjawiska niebezpieczne są bardzo prawdopodobne i mogą powodować poważne szkody.
Hydrologiczny II stopień – poziom wody znajduje się powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową i możliwością przekroczenia stanów alarmowych.