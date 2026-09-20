Silny wiatr uderza w północ Polski. IMGW i RCB ostrzegają mieszkańców Wybrzeża

Burze na północy kraju

IMGW ogłosił alerty I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko‑pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego.

Synoptycy prognozują opady deszczu 10–20 mm, a lokalnie grad.

Ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego wieczora.

Silny wiatr nad Wybrzeżem

Najgroźniej będzie na północnych krańcach Pomorza i Zachodniopomorskiego. IMGW wydał tam alerty II stopnia przed silnym wiatrem – porywy mogą osiągać 80 km/h.

Na pozostałym obszarze kraju od niedzielnego wieczoru zaczną obowiązywać alerty I stopnia przed silnym wiatrem, aktywne do nocy z poniedziałku na wtorek.

Alert RCB dla Wybrzeża

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikaty do mieszkańców powiatów:

pomorskie: lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski

zachodniopomorskie: gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście

Alert obowiązuje w niedzielę i poniedziałek.

RCB ostrzega: „Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami”.

Groźne wzrosty poziomu wody

Wzdłuż Wybrzeża spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomów wody – do strefy stanów wysokich, a miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Możliwe jest krótkotrwałe osiągnięcie stanów alarmowych.

Dlatego dla tego obszaru wydano hydrologiczne alerty II stopnia, obowiązujące do wtorkowego południa.

Co oznaczają alerty IMGW?

I stopień – warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, mogących powodować straty materialne i zagrożenie życia.

II stopień – zjawiska niebezpieczne są bardzo prawdopodobne i mogą powodować poważne szkody.

Hydrologiczny II stopień – poziom wody znajduje się powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową i możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

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