Polska będzie się trząść z zimna! "Największy ziąb od początku sezonu"

Deszcz i chłód w nowej prognozie dla Polski

O niekorzystnych prognozach piszemy w "Super Expressie" od początku tygodnia. - Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 mm, w rejonie Karpat od 15 mm do 25 mm - to zaledwie fragment prognozy IMGW na 22 września.

W najbliższych dniach próżno będzie wypatrywać przełomu. Potwierdzają to również twórcy serwisu twojapogoda.pl. - Ze wschodu dotrze układ niżowy, który przyniesie nam nie tylko bardzo dużo deszczu, ale też porywisty wiatr i największy ziąb od początku tego sezonu - czytamy na wspominanej stronie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdza - do piątku (25 września) temperatury maksymalne nie powinny przekroczyć 17 stopni, a silniejszy wiatr dodatkowo obniży temperatury odczuwalne.

Kiedy przełom w pogodzie? Widać ostatni powiew lata!

Nasz artykuł chcemy zakończyć optymistycznym przesłaniem. Wypatrując pogodowego przełomu, udajemy się do... 27 września! Wówczas słońce powinno przejąć inicjatywę, a temperatury wyraźnie poszybują w górę. Na południu i zachodzie kraju termometry wskażą 21-22 stopnie, a jeśli pojawi się deszcz, to będzie jedynie wyjątkiem.

Jeszcze lepiej wyglądają prognozy na ostatnie godziny września. Model ECMWF pokazuje nawet 26 stopni Celsjusza. Letnie wartości powinniśmy odnotować 28 i 29 września blisko granicy z Niemcami. Przełom września i października zapowiada się bardzo przyjemnie.

Dopiero 41. tydzień 2026 roku przyniesie kolejne w tym sezonie ochłodzenie. Na mapach z prognozą długoterminową IMGW widać jasnożółty kolor, który przypomni nam, że jesień wyparła lato. Do tego czasu warto zaplanować późno wakacyjny odpoczynek. O ewentualnych zamianach w pogodzie przeczytacie w "SE". Tymczasem pod tekstem znajdziecie również... zimowe akcenty! Film z Kasprowego Wierchu wywołał niemałe poruszenie w kraju.

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