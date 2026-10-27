Przeanalizował pogodę na zimę. Dwucyfrowe mrozy i śnieżyce zdominują sezon w Polsce. To realny scenariusz

Pogoda na zimę 2026/27

Choć w kalendarzu rozgościła się jesień, to Polacy już interesują się końcówką roku i prognozami na zimę. Część z nich nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez śniegu, lepienia bałwana i jeżdżenia na sankach, a inni woleliby spokojną, ciepłą końcówkę grudnia. Prognozy długoterminowe na zimę są bardzo ciekawe. Scenariusz z mroźną i śnieżną zimą w Polsce i Europie przeanalizował współtwórca serwisu fanipogody.pl, Arkadiusz Wójtowicz.

- Wir polarny może stracić siłę wcześniej niż zwykle. Mamy ważny sygnał w prognozach na zimę, analizując prognozy ECMWF i GFS, GEFS - sygnalizuje pasjonat tematyki pogodowej.

Śnieżyce i dwucyfrowy mróz w Polsce? Orientacyjna prognoza długoterminowa na zimę

Wspominany wyżej ekspert opisał analizę prognoz, opartych o specjalistyczne modele pogodowe. Wskazał, że bardzo istotny dla naszego kraju byłby rozwój rozległego układu wysokiego ciśnienia nad Skandynawią, Grenlandią lub północnym Atlantykiem.

- Taka konfiguracja baryczna mogłaby ograniczyć adwekcje łagodniejszych mas powietrza znad oceanu i południa, otwierając drogę do adwekcji znacznie chłodniejszego powietrza arktycznego lub polarnego kontynentalnego z północy i wschodu Europy - przekazał Arkadiusz Wójtowicz.

- W takim scenariuszu Polska mogłaby doświadczyć częstszych nocnych i porannych mrozów, a przy sprzyjającym położeniu układów niżowych również opadów śniegu na nizinach. Możliwy byłby nawet okresami mróz całodobowy na nizinach. Szczególnie w drugiej połowie listopada i na przełomie listopada oraz grudnia - dodał ekspert serwisu fanipogody.pl.

Powyżej analizowany scenariusz spodoba się fanom śniegu i niskich temperatur. Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, z jak dynamiczną zimą będziemy mieli do czynienia, ale szansa na więcej zimowych akcentów jest większa niż jeszcze kilka tygodni temu.

IMGW pokazuje prognozę na zimę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również aktualizuje swoje prognozy długoterminowe na zimę. Model ECMWF, dostępny w serwisie IMGW pokazuje średnią temperaturę maksymalną na poziomie od 1-2 stopni na południu do 4 na północy kraju - mowa tutaj o 49. tygodniu roku (30 listopada - 6 grudnia). Nie ma tu wielkich zaskoczeń.

W prognozie na początek 2027 roku widać, że na południu kraju możliwa będzie suma opadów powyżej normy. W lutym miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej.

Mokre pierwsze dwa miesiące 2027 roku to kolejny dowód na to, że szanse na więcej śnieżnych akcentów są coraz większe. Prognozy będziemy regularnie odświeżać w "Super Expressie".

Źródła: fanipogody.pl, IMGW

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