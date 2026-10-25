Paskudna wersja jesieni w całej Polsce. Burze i deszcze to nie wszystko

Nowa prognoza pogody dla Polski. Noc z 25 na 26 października
Przestawiliśmy zegarki i szybciej robi się ciemno. Weekend przypomniał Polakom, że w naszym kraju rozgościła się jesień. Podobnie będzie na początku tygodnia. Nie będziemy nikogo czarować - IMGW zapowiada ponury pod względem pogodowym poniedziałek. Na noc z 25 na 26 października synoptycy prognozują:
- Opady deszczu, we wschodniej połowie kraju miejscami przejściowo o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 12 mm. Na wybrzeżu miejscami krótkotrwałe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a w Tatrach o 12 cm.
- Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, na obszarach podgórskich na ogół w porywach do 65 km/h, początkowo w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, nad morzem porywy do około 70 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach początkowo porywy do 80 km/h, w Sudetach początkowo porywy wiatru do 100 km/h.
- Temperaturę minimalną od 5 do 8 stopni, chłodniej tylko w kotlinach górskich - 3-4 stopnie Celsjusza.
Jeszcze jest zbyt wcześnie na minusowe temperatury na nizinach. Warunki, które będą z Polakami w nocy są wyraźnym zwiastunem tego, co nas czeka w kolejnych godzinach.
Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 26 października
Na początku tygodnia niebo regularnie będą zagrywać chmury. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać opady deszczu we wszystkich 16 województwach. To nie wszystko!
- Miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i w centrum porywisty, na wybrzeżu dość silny i w porywach do około 70 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 26 października.
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:
- Kielce - 9 stopni
- Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn - 10 stopni
- Gdańsk, Szczecin, BIałystok, Poznań, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Rzeszów, Katowice, Kraków, Opole - 11 stopni
- Wrocław, Zielona Góra, Warszawa - 12 stopni
Przy dość silnym i porywistym wietrze, uczucie zimna może solidnie doskwierać Polakom. Pogoda powinna się poprawić we wtorek. 27 października na niebie zobaczymy więcej słońca, powinniśmy również odnotować delikatne ocieplenie. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".