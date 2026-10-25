Paskudna wersja jesieni w całej Polsce. Burze i deszcze to nie wszystko

Nowa prognoza pogody dla Polski. Noc z 25 na 26 października

Przestawiliśmy zegarki i szybciej robi się ciemno. Weekend przypomniał Polakom, że w naszym kraju rozgościła się jesień. Podobnie będzie na początku tygodnia. Nie będziemy nikogo czarować - IMGW zapowiada ponury pod względem pogodowym poniedziałek. Na noc z 25 na 26 października synoptycy prognozują:

Opady deszczu, we wschodniej połowie kraju miejscami przejściowo o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 12 mm. Na wybrzeżu miejscami krótkotrwałe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, wysoko w Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, a w Tatrach o 12 cm.

Wiatr umiarkowany, lokalnie dość silny, na obszarach podgórskich na ogół w porywach do 65 km/h, początkowo w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, nad morzem porywy do około 70 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach początkowo porywy do 80 km/h, w Sudetach początkowo porywy wiatru do 100 km/h.

Temperaturę minimalną od 5 do 8 stopni, chłodniej tylko w kotlinach górskich - 3-4 stopnie Celsjusza.

Jeszcze jest zbyt wcześnie na minusowe temperatury na nizinach. Warunki, które będą z Polakami w nocy są wyraźnym zwiastunem tego, co nas czeka w kolejnych godzinach.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 26 października

Na początku tygodnia niebo regularnie będą zagrywać chmury. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać opady deszczu we wszystkich 16 województwach. To nie wszystko!

- Miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i w centrum porywisty, na wybrzeżu dość silny i w porywach do około 70 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 26 października.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

Kielce - 9 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn - 10 stopni

Gdańsk, Szczecin, BIałystok, Poznań, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Rzeszów, Katowice, Kraków, Opole - 11 stopni

Wrocław, Zielona Góra, Warszawa - 12 stopni

Przy dość silnym i porywistym wietrze, uczucie zimna może solidnie doskwierać Polakom. Pogoda powinna się poprawić we wtorek. 27 października na niebie zobaczymy więcej słońca, powinniśmy również odnotować delikatne ocieplenie. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie