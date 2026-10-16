„Ognisty klin” powstrzyma zimę? To zjawisko może namieszać w pogodzie. Znamy szczegóły

Jaka będzie zima? Czy spadnie śnieg i będzie mroźno, a może śniegu niemal nie będzie? Redakcja Polskiego Radia 24 przyjrzała się modelom, z których wynika, że na sezon zimowy na półkuli północnej wyrażny wpływ będzie miało zjawisko El Nino – jego szczyt przypadnie właśnie zimą, ale zaznaczyć trzeba, że w różnych miejscach na świecie zjawisko będzie objawiało się na różne sposoby.

El Nino to zjawisko, które powtarza się co 2-7 lat.

Zima 2026/2027 w Europie

Wskazania meteorologów mówią o łagodnej zimie. Z modelu ECMWF wyka, że również w Polsce opady śniegu będą w normie – są to jednak prognozy wstępne.

Modele IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną prognozę pogody na zimę 2026/2027, obejmującą okres od listopada do lutego. Listopad 2026 ma być cieplejszy niż norma w większości regionów Polski, z opadami w normie, a grudzień 2026 przyniesie temperatury i opady zgodne z normą. Styczeń 2027 przewiduje temperatury w normie, ale opady powyżej normy w południowo-zachodniej Polsce, natomiast luty 2027 utrzyma normę temperaturową, lecz z opadami powyżej normy w całym kraju.