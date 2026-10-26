Nowa pogoda na Wszystkich Świętych. Polska podzielona! Wiemy, gdzie 1 listopada będzie najgorzej

Zmiany w prognozie pogody na 1 listopada

Od kilku tygodni Polacy zaczęli się bardziej interesować prognozą pogody na Wszystkich Świętych. W tym roku masowo udamy się na cmentarze w niedzielę. W połowie października pojawiły się optymistyczne analizy synoptyków. Czy coś z nich zostało?

Na początku ostatniego tygodnia miesiąca, modele wskazują na znaczące różnice między centrum kraju, a południowymi województwami. Jedno jest pewne - w całej Polsce przydadzą się ciepłe kurtki. Jeśli temperatury maksymalne przekroczą 10 stopni, to będą to wyjątki.

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy mapę z wizualizacją prognozy na 1 listopada. Te prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale na ten moment wyglądają one najlepiej dla województw:

kujawsko-pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

mazowieckiego

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na 1 listopada (wizualizacja danych z 26 października)

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Najgorzej na południu?

Zimno i deszczowo - tak w tej chwili wyglądają prognozy na Wszystkich Świętych dla Śląska, Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Opolszczyzny, Dolnego Śląska oraz województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

- Przelotne opady deszczu, głównie w południowo-wschodniej połowie regionu oraz nad morzem - wskazuje IMGW w 5-dniowej prognozie synoptycznej.

Podobne warunki są przewidywane dla niemal całego tygodnia. Przełom października i listopada najpewniej upłynie nam pod znakiem dominacji typowo jesiennej pogody. Jeżeli planujecie odwiedzić wcześniej cmentarze i przygotować groby pod Wszystkich Świętych, weźcie pod uwagę potencjalną, konkretną dawkę opadów deszczu.

Co istotne - w najbliższych dniach opady nie oszczędzą żadnego województwa. Jedynie na wtorek i środę (27-28 października) zapowiadane jest delikatne ociepleni, z temperaturami maksymalnymi na poziomie 13-14 stopni na zachodzie Polski. Druga część tygodnia to już chłód i sporo deszczu. Wielu Polaków będzie wspominać o "typowym listopadzie", a po wizycie na cmentarzu szybko schroni się w domowym ognisku.

Aktualizacje w prognozach na Wszystkich Świętych będziemy codziennie notować w "Super Expressie".

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie