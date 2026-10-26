Nowa pogoda na Wszystkich Świętych. Polska podzielona! Wiemy, gdzie 1 listopada będzie najgorzej

Zmiany w prognozie pogody na 1 listopada
Od kilku tygodni Polacy zaczęli się bardziej interesować prognozą pogody na Wszystkich Świętych. W tym roku masowo udamy się na cmentarze w niedzielę. W połowie października pojawiły się optymistyczne analizy synoptyków. Czy coś z nich zostało?
Na początku ostatniego tygodnia miesiąca, modele wskazują na znaczące różnice między centrum kraju, a południowymi województwami. Jedno jest pewne - w całej Polsce przydadzą się ciepłe kurtki. Jeśli temperatury maksymalne przekroczą 10 stopni, to będą to wyjątki.
Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy mapę z wizualizacją prognozy na 1 listopada. Te prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale na ten moment wyglądają one najlepiej dla województw:
- kujawsko-pomorskiego
- warmińsko-mazurskiego
- mazowieckiego
Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Najgorzej na południu?
Zimno i deszczowo - tak w tej chwili wyglądają prognozy na Wszystkich Świętych dla Śląska, Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Opolszczyzny, Dolnego Śląska oraz województw łódzkiego i świętokrzyskiego.
- Przelotne opady deszczu, głównie w południowo-wschodniej połowie regionu oraz nad morzem - wskazuje IMGW w 5-dniowej prognozie synoptycznej.
Podobne warunki są przewidywane dla niemal całego tygodnia. Przełom października i listopada najpewniej upłynie nam pod znakiem dominacji typowo jesiennej pogody. Jeżeli planujecie odwiedzić wcześniej cmentarze i przygotować groby pod Wszystkich Świętych, weźcie pod uwagę potencjalną, konkretną dawkę opadów deszczu.
Co istotne - w najbliższych dniach opady nie oszczędzą żadnego województwa. Jedynie na wtorek i środę (27-28 października) zapowiadane jest delikatne ociepleni, z temperaturami maksymalnymi na poziomie 13-14 stopni na zachodzie Polski. Druga część tygodnia to już chłód i sporo deszczu. Wielu Polaków będzie wspominać o "typowym listopadzie", a po wizycie na cmentarzu szybko schroni się w domowym ognisku.
Aktualizacje w prognozach na Wszystkich Świętych będziemy codziennie notować w "Super Expressie".