Temperatury powyżej 20 stopni powracają! Wskazali 8 województw

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Czy to będzie ostatni powiew lata w tym roku? Wiele na to wskazuje! Eksperci z IMGW zaktualizowali synoptyczną prognozę pogody na 21 października. Najnowsze analizy są bardzo optymistyczne.

Zacznijmy jednak od nocy z wtorku na środę. Instytut zapowiada:

Na południu zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mżawki. Lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 m, zwłaszcza na południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a w obszarach podgórskich miejscami dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 65 km/h, lokalnie w Karpatach do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.

Temperaturę minimalną przeważnie od 7 do 11 stopni, na południu miejscami około 5 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 21 października

Potwierdzają się prognozy, o których pisaliśmy na początku tygodnia w "Super Expressie". Środa będzie na ogół przyjemna, choć gdzieniegdzie przydadzą się parasole.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie początkowo możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie dość silny, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu i 65 km/h w rejonie podgórskim Sudetów, a na obszarach podgórskich Karpat okresami silny, do 50 km/h, w porywach do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 21 października.

A co ze wspominanymi wyżej temperaturami maksymalnymi od 20 do 23 stopni? Takowe są przewidywane dla województw:

małopolskiego

podkarpackiego

śląskiego

opolskiego

dolnośląskiego

wielkopolskiego

łódzkiego

świętokrzyskiego

Jeżeli macie taką możliwość, udajcie się w środę na południe Polski. To wyjątkowa okazja, aby złapać ostatni w tym sezonie powiew lata. Już kolejnego dnia temperatury będą znacznie niższe, spadnie też więcej deszczu. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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