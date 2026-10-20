Temperatury powyżej 20 stopni powracają! Wskazali 8 województw

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-20 15:07

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na środę (21 października 2026) dla Polski. Eksperci potwierdzają, że to będzie najcieplejszy dzień tygodnia. Możliwe są nawet temperatury na poziomie 20-23 stopni Celsjusza. Co jeszcze czeka nas w najbliższych godzinach? Sprawdź, jaka będzie pogoda i jaką odzież przygotować.

Duża, biała chmura na tle błękitnego nieba, przez którą przebijają promienie słońca. O pogodzie przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Ładna pogoda w najnowszej prognozie dla Polski / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Czy to będzie ostatni powiew lata w tym roku? Wiele na to wskazuje! Eksperci z IMGW zaktualizowali synoptyczną prognozę pogody na 21 października. Najnowsze analizy są bardzo optymistyczne.

Zacznijmy jednak od nocy z wtorku na środę. Instytut zapowiada:

  • Na południu zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu lub mżawki. Lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 m, zwłaszcza na południu. 
  • Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a w obszarach podgórskich miejscami dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 65 km/h, lokalnie w Karpatach do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h.
  • Temperaturę minimalną przeważnie od 7 do 11 stopni, na południu miejscami około 5 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 21 października

Potwierdzają się prognozy, o których pisaliśmy na początku tygodnia w "Super Expressie". Środa będzie na ogół przyjemna, choć gdzieniegdzie przydadzą się parasole.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, tylko na północy i wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie początkowo możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie dość silny, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu i 65 km/h w rejonie podgórskim Sudetów, a na obszarach podgórskich Karpat okresami silny, do 50 km/h, w porywach do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 21 października.

A co ze wspominanymi wyżej temperaturami maksymalnymi od 20 do 23 stopni? Takowe są przewidywane dla województw:

  • małopolskiego
  • podkarpackiego
  • śląskiego
  • opolskiego
  • dolnośląskiego
  • wielkopolskiego
  • łódzkiego
  • świętokrzyskiego

Jeżeli macie taką możliwość, udajcie się w środę na południe Polski. To wyjątkowa okazja, aby złapać ostatni w tym sezonie powiew lata. Już kolejnego dnia temperatury będą znacznie niższe, spadnie też więcej deszczu. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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