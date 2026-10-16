Deszcze i mgły opanują Polskę. To nie wszystko

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-16 9:28

Jaka będzie pogoda w sobotę, 17 października? Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawili prognozę na jutro. Wynika z niej, że czeka nas mglisty dzień, możliwy deszcz. Na termometrach maksymalnie 16°C.

Kobieta z parasolem idzie przez miasto w strugach deszczu. O prognozie IMGW na weekend przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Sergey Zaykov/ Shutterstock Deszcz
  • W sobotę, 17 października, Polskę opanują mgły, szczególnie na wschodzie rano, oraz miejscowe słabe opady deszczu na zachodzie, południowym wschodzie i wybrzeżu.
  • Temperatury w dzień wyniosą od 11°C do 16°C, z wyjątkiem południowego wschodu (8-10°C), a w nocy spadną lokalnie do -1°C na obszarach podgórskich.
  • Noc z soboty na niedzielę również przyniesie mgły, szczególnie na Pomorzu i we wschodniej Polsce, a także słabe przelotne opady deszczu.

Prognoza IMGW na sobotę 17.10

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w sobotę 17 października zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane; na krańcu zachodnim i południowym wschodzie kraju oraz wybrzeżu duże i miejscami słabe opady deszczu.

- W pierwszej części dnia na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 m – przestrzegają eksperci.

Jesień zagości się u nas na dobre, na termometrach maksymalnie do 16°C.

- Temperatura maksymalna od 11°C do 16°C, jedynie krańcu południowo-wschodnim od 8°C do 10°C – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, miejscami na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, z kierunków zmieniających się, po południu na wybrzeżu północny i północno-wschodni.

  Noc z soboty na niedzielę 17/18 października

W nocy z soboty na niedzielę 17/18 października zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże, a na południowym wschodzie całkowite. Jak podaje IMGW, miejscami na południowym wschodzie i krańcu zachodnim oraz wybrzeżu słabe przelotne opady deszczu. W nocy również pojawią się mgły.

- Miejscami na Pomorzu oraz we wschodniej połowie kraju silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m – podaje IMGW.

W nocy temperatura spadnie lokalnie do -1°C na obszarach podgórskich.

- Temperatura minimalna od 2°C w centrum i na północnym wschodzie, około 4°C w centrum, do 9°C na północnym zachodzie oraz 11°C lokalnie nad morzem; na obszarach podgórskich Karpat lokalne spadki temperatury do -1°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków północnych. W Bieszczadach wiatr porywisty.

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