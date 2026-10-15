Temperatura w nocy spadnie do -2°C, a w dzień pojawi się ten problem. Prognoza nie zostawia złudzeń

W piątek, 16 października, w dzień temperatury osiągną od 9°C na południowym wschodzie do 19°C na zachodzie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, lokalnie mgły oraz słabe opady deszczu na południowym wschodzie.

Noc z piątku na sobotę przyniesie znaczny spadek temperatur, z minimalną wartością od -2°C na południu i wschodzie do 8-9°C na zachodzie.

W dzień rano na wschodzie i w centrum możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 m. W nocy mgły we wschodniej połowie kraju mogą ograniczać widzialność do 100 m, a na północnym zachodzie możliwe są słabe opady deszczu.

Pogoda na 16.10.2026

Jesień zagościła w Polsce na dobre. Co nas czeka w pogodzie? Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW, w piątek zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Dodatkowo rano mogą wystąpić mgły.

- W pierwszej części dnia na wschodzie i w centrum możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m – przestrzegają synoptycy.

Na termometrach między 9°C a 19°C.

- Temperatura maksymalna od 9°C na południowym wschodzie, około 13°C w centrum, do 18°C, 19°C na zachodzie, w dolinach bieszczadzkich około 8°C – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, na północy miejscami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, jedynie w południowo-wschodniej części kraju wschodni i północno-wschodni.

Noc z piątku na sobotę. Pogoda na jutro

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę prognozowane jest zachmurzenie małe, na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich także umiarkowane. Deszcz i mgły nie odpuszczają.

- Nad ranem na północnym zachodzie wzrost zachmurzenie do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju utworzą się mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 m – podaje IMGW.

W nocy temperatura znacząco spadnie, nawet do -2°C.

Temperatura minimalna od -2°C, 0°C na południu i wschodzie, około 3°C w centrum, do 8°C na zachodzie i 9°C na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby, nad morzem chwilami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, tylko na wschodzie zmienny.