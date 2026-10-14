Przymrozki -1°C w nocy, właśnie się zaczyna. Tutaj spadnie deszcz

W czwartek, 15 października, na wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu, przy zachmurzeniu z przejaśnieniami w całej Polsce, a temperatury wyniosą od 8°C na Podkarpaciu do 15°C na zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek (15/16 października) należy spodziewać się przygruntowych przymrozków do -1°C, zwłaszcza na wschodzie i Podhalu, a także lokalnych mgieł ograniczających widzialność.

Prognoza IMGW na 15.10.2026

Z informacji podanych przez ekspertów z IMGW wynika, że w czwartek 15 października w dzień zachmurzenie w Polsce będzie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Na wschodzie kraju miejscami opady deszczu.

Najcieplej będzie na zachodzie kraju.

- Temperatura maksymalna od 8°C na Podkarpaciu, około 13°C w centrum, do 15°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni – podaje IMGW.

Noc z czwartku na piątek 15/16 października

Eksperci podają, że w nocy z czwartku na piątek 15/16 października zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na Podkarpaciu początkowo miejscami duże i tam przelotne opady deszczu.

- Mgły ograniczające widzialność do 200 m – ostrzegają synoptycy.

W nocy możliwe przygruntowe przymrozki.

- Temperatura minimalna od 1°C do 5°C;cieplej nad morzem do 10°C, a na Podhalu spadki do -1°C. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do -1°C – czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby, zmienny.