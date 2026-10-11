Burze i deszcze zmącą spokój. Piękna pogoda będzie mglistym wspomnieniem

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. Noc z 11 na 12 października

Już w weekend Polacy zmierzyli się z opadami deszczu. Jesień pokazała, że nie tylko w kalendarzu wyparła lato. Jeszcze niedawno cieszyliśmy się z temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza, ale to zaledwie wspomnienie. W najbliższych godzinach warunki atmosferyczne nie będą nas rozpieszczać. Na noc z 11 na 12 października IMGW zapowiada:

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie z rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe również burze. W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Suma opadów deszczu miejscami na Pomorzu od 5 mm do 15 mm, lokalnie około 25 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i wybrzeżu okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną 75 km/h.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni, cieplej na wybrzeżu, około 9 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być miejscami w dolinach i kotlinach karpackich, od zera do 2 stopni.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 12 października

Prognoza na początek tygodnia nie zachwyci Polaków. Na niebie zobaczymy dużo chmur. To dopiero początek!

- Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. W Karpatach powyżej 1500 m n.p.m. opady śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 12 października.

Z mapy dostępnej w serwisie IMGW wynika, że parasole mogą się przydać we... wszystkich województwach! Jesienna aura z pewnością zdominuje poniedziałek. Widać to również w prognozowanych temperaturach maksymalnych dla największych miast i okolic:

Suwałki, Kielce, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 11 stopni

Białystok, Olsztyn, Warszawa, Lublin, Katowice, Opole, Gorzów Wielkopolski, Koszalin - 12 stopni

Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Rzeszów, Kraków - 13 stopni

Pozytywnym akcentem są za to prognozy na środkową część tygodnia. Ma być cieplej. Deszcz nie odpuści całkowicie, ale będzie go mniej niż w poniedziałek. Analizy meteorologów będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

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