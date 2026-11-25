Uwaga na oblodzenie! IMGW ostrzega mieszkańców sześciu województw. Drogi i chodniki zamienią się w lodowiska

Kierowcy i piesi muszą mieć się na baczności. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które obejmują części sześciu województw. Będą obowiązywać od godz. 20 w środę, 25 listopada, do godz. 8 w czwartek, 26 listopada. W tym czasie mokre po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu drogi oraz chodniki zamienią się w lodowiska.

Obszar objęty ostrzeżeniami rozciąga się od województwa pomorskiego przez kujawsko-pomorskie i centralną Polskę aż po wschód kraju, mniej więcej od Białegostoku po Białą Podlaską. Alert obejmuje Warszawę, ale nie samą Łódź. Temperatura powietrza na obszarach objętych ostrzeżeniem może spaść do około -4 stopni, a przy gruncie do około -7 stopni.

Uwaga na śliskie drogi i chodniki. W górach nawet 10 stopni mrozu

Kierowcy powinni zmniejszyć prędkość i zachować większy odstęp od innych pojazdów. Szczególną ostrożność należy zachować na mostach i wiaduktach, gdzie nawierzchnia szybciej zamarza. Niebezpiecznie będzie również na chodnikach.

W nocy na północy i w centrum kraju miejscami nadal będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południu i wschodzie temperatura spadnie miejscami do -6 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do -10 stopni.

W czwartek termometry pokażą od -1 do 3 stopni. Na południu Polski spodziewane są kolejne opady śniegu. W Beskidach Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach może przybyć od 3 do 7 cm białego puchu. Lokalnie wystąpią zawieje śnieżne.

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