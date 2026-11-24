Zmiany wysoko nad nami mogą wpłynąć na pogodę

Meteorolodzy obserwują obecnie kilka zjawisk atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na pogodę w Europie i Polsce pod koniec roku. Jednym z nich jest sytuacja związana z wirem polarnym.

- W listopadzie doszło do jego wyraźnego osłabienia w stratosferze, natomiast najnowsze analizy wskazują na możliwość stopniowej odbudowy i stabilizacji tego układu - mówi Agnieszka Prasek z IMGW w rozmowie z "Super Expressem".

Jak zaznacza ekspertka, nie oznacza to jednak, że wcześniejsze zaburzenia pozostaną bez wpływu na pogodę.

- Ich ewentualny wpływ na cyrkulację w niższych warstwach atmosfery może ujawniać się z opóźnieniem - wyjaśnia synoptyczka.

Kluczowa może okazać się oscylacja północnoatlantycka

Duże znaczenie dla kształtowania pogody w Europie ma także oscylacja północnoatlantycka, znana jako NAO.

- W prognozach pojawia się możliwość przejścia do jej ujemnej fazy, która może sprzyjać osłabieniu zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i rozwojowi blokad wyżowych - tłumaczy Agnieszka Prasek.

Taki układ często otwiera drogę chłodniejszym masom powietrza napływającym ze wschodu i północy kontynentu. Nie jest to jednak gwarancja silnych mrozów czy śnieżnych zamieci.

- W takim scenariuszu zwiększa się możliwość napływu chłodniejszych mas powietrza do Europy Środkowej, w tym również do Polski. Nie jest to jednak automatyczna zapowiedź silnego mrozu czy intensywnych opadów śniegu - zaznacza ekspertka IMGW.

Białe święta jednym z możliwych scenariuszy

Najciekawiej wygląda obecnie druga połowa grudnia, a więc okres bezpośrednio poprzedzający Boże Narodzenie i same święta.

- W części scenariuszy pojawia się możliwość napływu chłodniejszego powietrza i opadów śniegu. Białe święta pozostają więc jednym z możliwych wariantów, choć na tym etapie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby przesądzać, gdzie śnieg się pojawi i czy utrzyma się do Wigilii - podkreśla Agnieszka Prasek.

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy od lat narzekają na deszczową i szarą aurę pod koniec grudnia. Wiele wskazuje na to, że w tym roku zima może pokazać swoje bardziej tradycyjne oblicze.

Zima może dać o sobie znać także po Nowym Roku

Prognozy sugerują, że ewentualne zimowe akcenty nie muszą zakończyć się wraz ze świętami.

- Również przełom grudnia i stycznia oraz dalsza część stycznia mogą przynieść kolejne epizody zimowe, miejscami z silniejszym mrozem i opadami śniegu - prognozuje ekspertka IMGW.

Jednocześnie synoptycy uspokajają, że nie należy oczekiwać nieprzerwanej, mroźnej zimy przez wiele tygodni.

- Nie oznacza to oczywiście, że cała zima będzie nieprzerwanie mroźna i śnieżna. Jednak scenariusz z wyraźnymi, okresami nawet intensywnymi epizodami zimowymi nadal pozostaje możliwy - podsumowuje Agnieszka Prasek.

Na konkretne prognozy dla Wigilii i Bożego Narodzenia przyjdzie jeszcze czas. Jedno jest jednak pewne: tegoroczna zima może przynieść więcej śniegu i mrozu, niż obserwowaliśmy w ostatnich latach.

52

QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 Z której z tych chmur nie spadnie deszcz? Nimbostratus Cumulonimbus Cirrus Następne pytanie