Arktyczne powietrze nad Polską

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Polskę napływa chłodne powietrze arktyczne z północy i północnego zachodu. Kraj pozostaje pod wpływem stopniowo wypełniającego się niżu znad rejonu Zatoki Ryskiej, co sprzyja utrzymywaniu się pochmurnej i wilgotnej pogody.

W niedzielę dominować będzie duże zachmurzenie, choć na południowym zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Miejscami, szczególnie na północy kraju, wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie przeważnie od 1 do 4 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich spadnie nawet do minus 1 st. C.

Spadnie śnieg. Przybędzie nawet 5 centymetrów

Najbardziej zimowa aura czeka mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur oraz terenów podgórskich. Już wieczorem i w nocy miejscami pojawią się opady śniegu, a na Żuławach Wiślanych, Warmii i Mazurach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów.

IMGW prognozuje, że również w poniedziałek śnieg będzie padał w wielu regionach kraju. Miejscami na Pomorzu i w Karpatach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o kolejne 5 cm. W górach silny wiatr będzie dodatkowo powodował zamiecie i zawieje śnieżne.

Uwaga na śliskie drogi i chodniki

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie spadki temperatury poniżej zera. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od minus 3 do 0 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do minus 6 st. C.

Synoptycy ostrzegają, że przy opadach śniegu i śniegu z deszczem miejscami zrobi się bardzo ślisko. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza rano, gdy na drogach i chodnikach mogą tworzyć się oblodzenia.

Silny wiatr nad morzem. Możliwe burze

Niebezpiecznie zrobi się także na wybrzeżu. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego porywy wiatru mogą osiągać nawet 65 km/h, a lokalnie we wschodniej części wybrzeża do 70 km/h.

W nocy nad Bałtykiem możliwe są nawet burze, którym towarzyszyć będą intensywniejsze opady i silniejsze podmuchy wiatru. Na północy kraju prognozowane są również opady o sumie od 10 do 15 mm.

A jaka pogoda w Warszawie?

W stolicy mieszkańcy również odczują nadejście zimniejszej aury. Wieczorem możliwe będą słabe opady deszczu ze śniegiem, a w nocy także śniegu. Temperatura spadnie do około 0 st. C, dlatego lokalnie może być ślisko.

W poniedziałek w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie, a termometry wskażą około 2 st. C. Przelotnie mogą występować opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Czy to początek zimy?

Choć nie jest to jeszcze początek meteorologicznej zimy, najnowsze prognozy pokazują wyraźną zmianę w pogodzie. Coraz chłodniejsze masy powietrza sprawiają, że śnieg pojawia się już nie tylko w górach, ale także na nizinach. Najbliższe dni przyniosą pierwsze oznaki nadchodzącej zimy, a kierowcy powinni przygotować się na trudniejsze warunki na drogach.

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