Żółte alerty dla Pomorza i części Zachodniopomorskiego

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alerty obejmują część województwa zachodniopomorskiego, między innymi powiaty sławieński, koszaliński, szczecinecki, drawski, świdwiński i białogardzki, a także Koszalin. Ostrzeżenia dotyczą również wielu powiatów województwa pomorskiego, w tym rejonów Słupska, Lęborka, Wejherowa, Kartuz, Kościerzyny, Chojnic i Człuchowa.

Według prognoz po opadach deszczu ze śniegiem oraz śniegu mokre nawierzchnie będą zamarzać. Temperatura powietrza spadnie do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 stopni. Alerty mają obowiązywać od godziny 1.00 do 8.00 w niedzielę.

Co oznacza żółty alert IMGW?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia, określane również jako „żółty alert”, jest najniższym z trzech poziomów ostrzeżeń meteorologicznych wydawanych przez IMGW. Nie należy go jednak lekceważyć.

Instytut wskazuje, że oznacza ono wystąpienie warunków sprzyjających niebezpiecznym zjawiskom pogodowym, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W praktyce kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu, wydłużonym czasem podróży i lokalnymi problemami komunikacyjnymi. Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie kolejnych komunikatów pogodowych.

Letnie opony lepiej zostawić w garażu

Eksperci od bezpieczeństwa drogowego od lat podkreślają, że nawet niewielkie przymrozki mogą znacząco wydłużyć drogę hamowania pojazdu wyposażonego w letnie opony. Gdy temperatura spada w okolice zera, a na jezdni pojawia się cienka warstwa lodu, przyczepność gwałtownie maleje.

Dlatego podczas prognozowanego oblodzenia wyjazd w trasę na letnim ogumieniu może mieć fatalne skutki. Kierowcy ryzykują utratę panowania nad pojazdem, poślizg i udział w groźnym wypadku. Jeśli samochód nie został jeszcze przygotowany do zimowych warunków, warto rozważyć przełożenie podróży lub zachowanie szczególnej ostrożności.

Piesi również powinni uważać

Niebezpieczeństwo nie dotyczy wyłącznie kierowców. Oblodzone chodniki, schody i przejścia dla pieszych mogą prowadzić do bolesnych upadków i kontuzji. Szczególnie narażone są osoby starsze, dla których nawet pozornie niegroźne poślizgnięcie może skończyć się poważnym urazem.

Meteorolodzy apelują, by w najbliższych godzinach zachować rozwagę, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze i pamiętać, że pierwsze oznaki zimy potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców.

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