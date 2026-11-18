Jaka pogoda na Boże Narodzenie? Jedni marzą o białych świętach i białym puchu, który przykryje świat! Jeszcze inni woleliby, żeby nie spadło ani odrobiny śniegu. Czy czekają nas opady śniegu i mróz? A może raczej deszcz i błoto?

Ludowa prognoza od św. Łucji. O co chodzi?

Pojawiają się już pierwsze prognozy, jednak my podeszliśmy do tematu niekonwencjonalnie – sprawdziliśmy ludową prognozę od św. Łucji. O tym sposobie przepowiadania pogody pamiętają nieliczni, ale dawniej mnóstwo gospodarstw w ten sposób radziło sobie z prognozowaniem pogody. Ale o co właściwie chodzi? Według ludowych wierzeń zapisując swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii możemy przewidzieć pogodę na kolejne miesiące następnego roku. Zasady są proste - jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym itd.

Te dni zostały wybrane nieprzypadkowo. Okazuje się, że dawniej, 13 grudnia w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, a imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Ludowa prognoza na grudzień

Mój dziadek zawsze skrzętnie zapisuje obserwacje pogodowe w konkretne dni, by później „prognozować pogodę” na cały rok. Zajrzałam do notatnika dziadka. Z jego zapisków wynika, że grudzień zapowiada się pochmurny i ze słabymi opadami.

Prognoza ekspertów

Synoptyk i rzeczniczka prasowa IMGW-PIB Agnieszka Prasek oraz klimatolog dr hab. Bogdan Chojnicki byli gośćmi programu "Pytanie na śniadanie", gdzie odpowiadali na pytania dotyczące pogody na Boże Narodzenie. Z długoterminowej IMGW wynika, że w grudniu czekają nas temperatury normie, jednak w zachodniej części Polski temperatura może kształtować się powyżej normy.

Oczywiście może się okazać, że śnieg nie będzie padał bezpośrednio w okresie świąt, ale jeżeli popada kilka dni wcześniej, to przy odpowiednio niskiej temperaturze pokrywa śnieżna zdoła się utrzymać – mówiła rzeczniczka IMGW.