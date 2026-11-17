Jaka będzie pogoda w środę 18 listopada? Jak podaje IMGW, w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy deszcz, a w górach śnieg.

Okresami opady deszczu, wysoko w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami na zachodzie i północy suma opadów około 10 mm; wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm – podaje IMGW.

Na termometrach maksymalnie do 13°C.

Temperatura maksymalna od 6°C do 10°C w północnej części kraju i w rejonach podgórskich do 11°C, 13°C w części południowej – podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie i południu kraju miejscami dość silny i w porywach do około 70 km/h, przeważnie z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 110 km/h, lokalnie powodować będzie zawieje śnieżne.

Noc z 18/19 listopada. Prognoza IMGW

Z informacji IMGW wynika, że w nocy z 18/19 listopada zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami w południowej połowie kraju.

Przelotne opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu; miejscami na północy suma opadów około 10 mm – podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 4°C do 8°C, chłodniej lokalnie na północnym zachodzie, około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przejściowo również dość silny, porywisty, na zachodzie i południu oraz na wybrzeżu w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodować będzie zawieje, lokalnie zamiecie śnieżne – przestrzega IMGW.