Pogoda na 19 listopada

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w czwartek, 19 listopada zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie deszcz, w górach śnieg.

Miejscami opady deszczu, wysoko w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu – czytamy na stronie IMGW.

Na termometrach od 5°C, 8°C na północy, około 9°C w centrum, do 11°C, 13°C na południu.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, początkowo na wybrzeżu również dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni skręcający na południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, okresami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne – przestrzegają synoptycy.

Prognoza IMGW noc z czwartku na piątek (19/20 listopada)

Jak podają eksperci z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (19/20 listopada) zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia na północy i południowym wschodzie kraju.

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Okresami opady deszczu, na ranem na Pomorzu możliwy również deszcz ze śniegiem; wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami na północy i południowym wschodzie prognozowana suma opadów około 10 mm; wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm – podaje IMGW.

Na termometrach od 2°C, 4°C na północy i miejscami w rejonach podgórskich do 5°C, 7°C na południu, chłodniej lokalnie na Pomorzu, około 0°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h, będzie miejscami powodować zawieje i zamiecie śnieżne.