Pierwsze uderzenie zimy już trwa

Początek tygodnia przynosi pogodę, która coraz bardziej przypomina zimę niż późną jesień. Jak mówi Agnieszka Prasek z IMGW-PIB, nad większością kraju utrzymuje się duże zachmurzenie, a miejscami występują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna wynosi obecnie przeważnie od 1 do 4 stopni Celsjusza. Podobne wartości meteorolodzy prognozują także na wtorek. To potwierdza wcześniejsze zapowiedzi IMGW o wyraźnym ochłodzeniu w drugiej połowie listopada.

Nocne przymrozki coraz silniejsze

Już w nocy z poniedziałku na wtorek w wielu regionach kraju temperatura spadnie poniżej zera. W rejonach podgórskich możliwe będzie nawet około -5 stopni Celsjusza.

- Przed nami chłodny tydzień, a jego końcówka może przynieść zdecydowanie zimowe temperatury, szczególnie nocami. W prognozach pojawiają się coraz silniejsze spadki temperatury, miejscami nawet do minus 10 stopni Celsjusza, a w górach możliwe są jeszcze niższe wartości - podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW-PIB w rozmowie z "Super Expressem".

Synoptycy ostrzegają, że mokre nawierzchnie po opadach mogą szybko zamarzać. To oznacza wzrost ryzyka występowania śliskich dróg oraz chodników.

Pod koniec tygodnia nawet minus 10 stopni

Według prognoz najzimniejszym okresem może okazać się końcówka tygodnia i przełom listopada oraz grudnia. W ciągu dnia termometry mają pokazywać głównie od około 0 do 5 stopni Celsjusza, jednak nocami mróz będzie coraz bardziej dokuczliwy.

- Szczególnie zimna może być końcówka tygodnia. Miejscami temperatura nocą może spadać do minus 7, minus 8 stopni, a lokalnie nawet do około minus 10 stopni Celsjusza. Jeszcze zimniej może być w górach, gdzie na przełomie listopada i grudnia prognozowane są spadki temperatury nawet do minus 15 stopni - wskazuje ekspertka IMGW-PIB.

Jeżeli scenariusze się sprawdzą, będzie to pierwszy w tym sezonie tak wyraźny epizod zimowy obejmujący znaczną część kraju.

Śnieg może pojawiać się coraz częściej

Wraz z napływem chłodniejszego powietrza rosną szanse na opady śniegu nie tylko w górach. Już teraz w wielu regionach obserwowane są opady mieszane, a w kolejnych dniach śnieg może pojawiać się częściej, zwłaszcza na północnym wschodzie i południu kraju.

Agnieszka Prasek zwraca uwagę, że przy niskich temperaturach szczególne zagrożenie będą stanowiły oblodzenia. W górach sytuację mogą dodatkowo komplikować opady śniegu oraz silniejszy wiatr.

To może być dopiero początek zimowej serii

Meteorolodzy zastrzegają, że początek grudnia również może przynieść ujemne temperatury i kolejne opady śniegu. Co więcej, w prognozach długoterminowych nadal widoczne są sygnały sugerujące możliwość występowania kolejnych fal chłodu.

Jak wyjaśnia przedstawicielka IMGW-PIB, synoptycy obserwują obecnie kilka zjawisk mogących wpływać na przebieg zimy. Wśród nich jest m.in. zjawisko El Niño, osłabienie wiru polarnego w stratosferze oraz możliwe przejście oscylacji północnoatlantyckiej (NAO) do fazy ujemnej. Taki układ może sprzyjać napływowi chłodniejszych mas powietrza nad Europę Środkową, w tym Polskę.

Będą białe święta?

Choć do Bożego Narodzenia pozostał jeszcze miesiąc, pierwsze scenariusze sezonowe dają zwolennikom zimowej aury powody do umiarkowanego optymizmu.

- Interesująco wygląda również druga połowa grudnia, w tym okres świąt Bożego Narodzenia. W części scenariuszy pojawia się możliwość napływu chłodniejszego powietrza i opadów śniegu. Białe święta pozostają więc jednym z możliwych wariantów, choć na tym etapie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby przesądzać, gdzie śnieg się pojawi i czy utrzyma się do Wigilii - zaznacza Agnieszka Prasek.

Synoptycy podkreślają jednak, że nie oznacza to nieprzerwanie mroźnej i śnieżnej zimy. Coraz więcej sygnałów wskazuje natomiast, że w najbliższych tygodniach należy liczyć się z regularnymi epizodami zimowej pogody, miejscami z silniejszym mrozem i okresowo utrzymującą się pokrywą śnieżną.

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