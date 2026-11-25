Pogoda na 26.11.2026

Jak podaje IMGW, w czwartek 26 listopada zachmurzenie w dzień będzie umiarkowane i duże, jedynie w centrum i na wschodzie małe. To nie koniec „zimy”, bo z informacji przekazanych przez ekspertów wynika, że na południu i w centrum oraz lokalnie nad morzem i na wschodzie wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie także deszczu.

Na krańcach południowo-zachodnich przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - informują.

Temperatura maksymalna od -1°C do 3°C, a w rejonach podgórskich od -3°C do 0°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, na południu kraju porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 60 km/h i tam wiatr będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne – przestrzega IMGW.

Prognoza IMGW. Noc z czwartku na piątek (26/27 listopada)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południu kraju całkowite.

W południowej połowie Polski opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm do 10 cm. W Karpatach i Sudetach opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm. Słabe opady śniegu również lokalnie na północy kraju. – czytamy w komunikacie IMGW.

Temperatura minimalna od -6°C do -2°C, tylko miejscami nad morzem 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i w centrum porywisty, wschodni i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 60 km/h. W rejonach podgórskich i w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.