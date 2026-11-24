Już we wtorek (24 listopada) IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu (na południu i południowym wschodzie kraju) i oblodzeniem (na południu, północy i północnym zachodzie Polski). Warto dodać, że alerty dotyczące szklanki na drogach wygasają dopiero w środę, w godzinach porannych. Uważać powinni przede wszystkim kierowcy z województw:
- zachodniopomorskiego
- pomorskiego
- opolskiego
- śląskiego
- małopolskiego
- świętokrzyskiego
Komunikaty Instytutu mogą zostać zaktualizowane. Trudne warunki na pewno zostaną z Polakami w nocy z 24 na 25 listopada.
- Miejscami opady śniegu, na północy również deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu przejściowo deszczu. Na zachodzie nad ranem możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 stopni na południu do 1°C miejscami na północy i 2 stopni Celsjusza nad samym morzem; na obszarach podgórskich spadek temperatury do -8°C, na Podhalu do -10 stopni - wyliczają eksperci w synoptycznej prognozie na najbliższą noc.
Na południowym wschodzie wiatr okresami będzie umiarkowany i porywisty. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Zalecamy ostrożność i śledzenie lokalnych komunikatów meteo!
Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 25 listopada
W środku tygodnia Polacy zmierzą się z kolejnymi, zimowymi akcentami. Pora roku kojarzona z zimnem i śniegiem coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność. Potwierdzenie znajdujemy również w synoptycznej prognozie IMGW na 25 listopada.
- Miejscami na północy i wschodzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu także deszczu - wyliczają eksperci na oficjalnej stronie Instytutu.
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:
- Suwałki, Białystok, Kielce, Katowice - 0-1°C
- Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn, Wrocław, Opole, Zielona Góra, Szczecin - 2°C
- Koszalin - 3°C
- Gdańsk - 4°C
W ostatnich dniach listopada może się utrzymywać całodobowy mróz, zwłaszcza na południu kraju. Do prognoz dla Polski będziemy codziennie wracać w "Super Expressie".
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