Już we wtorek (24 listopada) IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu (na południu i południowym wschodzie kraju) i oblodzeniem (na południu, północy i północnym zachodzie Polski). Warto dodać, że alerty dotyczące szklanki na drogach wygasają dopiero w środę, w godzinach porannych. Uważać powinni przede wszystkim kierowcy z województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

opolskiego

śląskiego

małopolskiego

świętokrzyskiego

Komunikaty Instytutu mogą zostać zaktualizowane. Trudne warunki na pewno zostaną z Polakami w nocy z 24 na 25 listopada.

- Miejscami opady śniegu, na północy również deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu przejściowo deszczu. Na zachodzie nad ranem możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -3 stopni na południu do 1°C miejscami na północy i 2 stopni Celsjusza nad samym morzem; na obszarach podgórskich spadek temperatury do -8°C, na Podhalu do -10 stopni - wyliczają eksperci w synoptycznej prognozie na najbliższą noc.

Na południowym wschodzie wiatr okresami będzie umiarkowany i porywisty. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Zalecamy ostrożność i śledzenie lokalnych komunikatów meteo!

⚠️ OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU ❄️ Na południu Polski obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, wydane przez IMGW-PIB. 🌨️ Ostrzeżenie obejmuje obszary przy południowej granicy kraju. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. 🕘 Ostrzeżenie obowiązuje do dziś, 24 listopada, do godz. 21:00. ❄️ Opady śniegu mogą pogarszać warunki na drogach i chodnikach. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas podróży w rejonach objętych ostrzeżeniem. 🌐Więcej na: https://t.co/c3JUXVOvrU #IMGW #IMGWPIB #OstrzeżeniaMeteorologiczne #Śnieg #Zima— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 24, 2026

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 25 listopada

W środku tygodnia Polacy zmierzą się z kolejnymi, zimowymi akcentami. Pora roku kojarzona z zimnem i śniegiem coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność. Potwierdzenie znajdujemy również w synoptycznej prognozie IMGW na 25 listopada.

- Miejscami na północy i wschodzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu także deszczu - wyliczają eksperci na oficjalnej stronie Instytutu.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

Suwałki, Białystok, Kielce, Katowice - 0-1°C

Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Olsztyn, Wrocław, Opole, Zielona Góra, Szczecin - 2°C

Koszalin - 3°C

Gdańsk - 4°C

W ostatnich dniach listopada może się utrzymywać całodobowy mróz, zwłaszcza na południu kraju. Do prognoz dla Polski będziemy codziennie wracać w "Super Expressie".

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato?

Quiz. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy pogodne lato? Pytanie 1 z 8 Twój ulubiony kolor to: Zielony Niebieski Żółty Czerwony Następne pytanie