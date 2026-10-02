Pokazali nową prognozę na Wszystkich Świętych. 1 listopada pogoda przegoni Polaków z cmentarzy?

Pogoda na Wszystkich Świętych: 1 listopada z burzami i deszczem?

W tym roku 1 listopada wypada w niedzielę. Wszystkich Świętych nie przyniesie dodatkowego dnia wolnego od pracy. Mimo to, tysiące Polaków udadzą się na cmentarze, aby odwiedzić bliskich zmarłych. Nic więc dziwnego, że już teraz interesują ich prognozy na przełom października i listopada. Najmniej korzystnie wyglądają analizy cenionego serwisu pogoda.interia.pl (stan na 2 października). Według ekspertów 31 października i 1 listopada przyniosą mnóstwo opadów deszczu, a na północy również burze. Deszcze i wyładowania atmosferyczne mogą się pojawić w województwach:

pomorskim

kujawsko-pomorskim

mazowieckim

podlaskim

łódzkim

podkarpackim

małopolskim

lubelskim

Sprawdzamy mapy IMGW i model ECMWF

Nieco lepiej wyglądają prognozy i analizy modeli, dostępne w serwisach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tydzień 44 (26 października - 1 listopada) i 45 (2 listopada - 8 listopada) nie przyniosą opadów powyżej normy, a na północy i północnym zachodzie kraju model ECMWF wskazuje nawet tydzień suchy.

Nie oznacza to jednak, że 1 listopada nie spadnie deszcz. Prognozy długoterminowe pokazują nam zaledwie obecne trendy w prognozach pogody. W kolejnych dniach i tygodniach będziemy regularnie aktualizować doniesienia meteorologów w "Super Expressie".

Taki ma być listopad 2026 roku

W połowie września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizował mapy z eksperymentalną prognozą długoterminową dla Polski. Listopad wyglądał bardzo ciekawie. Wygląda na to, że czeka nas ciepły miesiąc - w całym kraju temperatury maksymalne mają być powyżej normy wieloletniej. Jak to odczytywać?

- Można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020 - wyjaśnia IMGW w poradniku, dotyczącym prognoz długoterminowych.

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