Nawet 25 stopni na termometrach! Lato wraca na początek października

Czwartek, 1 października, przyniesie bardzo ciepłą pogodę z temperaturami sięgającymi nawet 25°C, szczególnie na południowym zachodzie Polski.

Na pozostałym obszarze kraju temperatury będą oscylować wokół 17°C na północnym wschodzie i 20°C w centrum.

Rano miejscami mogą wystąpić mgły, a wysoko w Sudetach spodziewany jest silny wiatr do 100 km/h, słabnący po południu.

Pogoda na 1 października

Jak podaje IMGW, w czwartek 1 października będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane.

Rano miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu oraz w dolinach rzecznych, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów – przestrzega IMGW.

To będzie ciepły dzień, na termometrach nawet 25°C na południowym zachodzie.

Temperatura maksymalna od 17°C na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, około 20°C w centrum do 24°C, 25°C na południowym zachodzie – czytamy w komunikacie.

Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach początkowo wiatr w porywach do 100 km/h, po południu słabnący do 70 km/h.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek

IMGW podaje, że w nocy zachmurzenie będzie małe lub bez chmur, jedynie na zachodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane. W nocy również możliwe mgły.

- Miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów – można przeczytać.

Jak wskazali eksperci, temperatura minimalna od 3°C na wschodzie i 4°C lokalnie w centrum i 5°C na wschodzie do 10°C, 12°C na zachodzie kraju; chłodniej w kotlinach karpackich od 1°C do 3°C, tylko w dolinach bieszczadzkich około -1°C.

Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru początkowo do 60 km/h.