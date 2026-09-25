Deszcz i mgły nawiedzą Polskę. To już pewne. Pogoda nie ma litości

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-25 13:09

Jaka będzie pogoda w sobotę 26 września? Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że początek weekendu zapowiada się z chmurami i przelotnym deszczem. Do tego możliwe mgły. Szczegóły poniżej.

Osoby z parasolami idące przez miasto w deszczu. O prognozie opadów i mgieł przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: S8/ Shutterstock Deszczowa pogoda dominuje w Polsce / zdjęcie ilustracyjne
  • IMGW informuje o przelotnych opadach deszczu i lokalnymi mgłami, znacząco ograniczającymi widzialność w wielu regionach kraju.
  • Temperatury będą się wahać od 14°C do 20°C na zachodzie, a noc przyniesie dalsze ochłodzenie i gęste mgły.
  • Sprawdź, czy Twoje plany weekendowe są bezpieczne i dowiedz się, gdzie pogoda zaskoczy Cię najbardziej!

Pogoda na sobotę 26 września

 Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu i zachodzie okresami także małe. Niestety, miejscami może spaść przelotnie deszcz - na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu.

- Rano na południu i zachodzie lokalnie mgły, ograniczające widzialność do około 300 m – przestrzega IMGW.

Najcieplej na zachodzie kraju, około 20°C.

- Temperatura maksymalna od 14°C do 18°C; cieplej miejscami na zachodzie kraju, około 20°C - czytamy.

Wiatr słaby, na północnym wschodzie i nad morzem chwilami umiarkowany i porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni.

Polecany artykuł:

Prognoza IMGW na jutro. Noc z soboty na niedzielę 26/27 września

 Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę 26/27 września zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie przejściowo duże.

- Miejscami mgły, lokalnie gęste i ograniczające widzialność do około 100 m – podaje IMGW.

 Temperatura minimalna od 5°C miejscami na północy i południu do 10°C na zachodzie, w kotlinach karpackich od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych – czytamy na stronie IMGW.

Biedrzycka Expressem | 2026 09 24
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki