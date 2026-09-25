Deszcz i mgły nawiedzą Polskę. To już pewne. Pogoda nie ma litości

IMGW informuje o przelotnych opadach deszczu i lokalnymi mgłami, znacząco ograniczającymi widzialność w wielu regionach kraju.

Temperatury będą się wahać od 14°C do 20°C na zachodzie, a noc przyniesie dalsze ochłodzenie i gęste mgły.

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Pogoda na sobotę 26 września

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na południu i zachodzie okresami także małe. Niestety, miejscami może spaść przelotnie deszcz - na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu.

- Rano na południu i zachodzie lokalnie mgły, ograniczające widzialność do około 300 m – przestrzega IMGW.

Najcieplej na zachodzie kraju, około 20°C.

- Temperatura maksymalna od 14°C do 18°C; cieplej miejscami na zachodzie kraju, około 20°C - czytamy.

Wiatr słaby, na północnym wschodzie i nad morzem chwilami umiarkowany i porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza IMGW na jutro. Noc z soboty na niedzielę 26/27 września

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę 26/27 września zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie przejściowo duże.

- Miejscami mgły, lokalnie gęste i ograniczające widzialność do około 100 m – podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 5°C miejscami na północy i południu do 10°C na zachodzie, w kotlinach karpackich od 1°C do 3°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych – czytamy na stronie IMGW.