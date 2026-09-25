Powrót lata do Polski. Słońce i ciepło zdominują kraj. Wiemy, kiedy to się zacznie

Piątek z deszczem, ale na horyzoncie widać poprawę pogody!

Bieżący tydzień nie rozpieszczał pod względem pogodowym. Jeszcze na piątek (25 września 2026) IMGW zapowiadał solidną porcję opadów deszczu. - Na północy i północnym wschodzie kraju suma opadów miejscami od 15 mm do 25 mm - podali synoptycy z Instytutu.

Polacy nerwowo sprawdzali prognozy w poszukiwaniu poprawy warunków atmosferycznych. Mamy dla nich dobre wieści. Już w sobotę ma być dużo lepiej, przelotnie popada jedynie na północy i północnym wschodzie kraju. Wyraźna poprawa nastąpi w niedzielę. Druga część nadchodzącego weekendu zapowiada się na słoneczną i ciepłą. Na zachodzie kraju temperatury przekroczą 20 stopni, a słońce coraz częściej będzie zaznaczać swoją obecność na niebie. Co więcej - to dopiero początek letnich warunków, które zostaną z Polakami na dłużej.

Słońce i nawet 23 stopnie w Polsce. Optymistyczna prognoza pogody

Mapy IMGW wskazują na bardzo przyjemny poniedziałek i równie ładny wtorek. Podobnie jak w niedzielę, najcieplej będzie na zachodzie Polski - tam temperatury maksymalne mogą podskoczyć nawet do 23-24 stopni. Eksperci od pogody ani słowem nie wspominają o opadach deszczu, a wręcz przeciwnie - poczujemy się jak podczas letniej pory roku.

Ładna pogoda zostanie z nami do końca września. Dopiero w okolicach 5 października widać więcej deszczu i temperatury maksymalne poniżej 20 stopni. Prognozy średnioterminowe mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale uspokajamy - najbliższe godziny z wyraźną poprawą pogody to już niemal pewny scenariusz. Potwierdza to IMGW i analiza modelu ECMWF. Jeżeli planowaliście weekendowy wypoczynek na zachodzie lub południu kraju, to trafiliście w dziesiątkę.

Przeczytaj też: Pokazali nową pogodę na końcówkę 2026 roku! Czerwony kolor w całej Polsce. Wielu się zdziwi

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Następne pytanie