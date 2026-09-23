Załamanie pogody uderzy w Polskę. Nawet śnieg w Tatrach i wichury! 24.09.2026

W czwartek, 24 września 2026 roku, Polskę czeka załamanie pogody z przelotnymi opadami deszczu i burzami, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Synoptycy IMGW przewidują opady śniegu wysoko w Tatrach, a w Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć 90 km/h.

Temperatury maksymalne w ciągu dnia wyniosą od 14°C do 17°C, natomiast w nocy spadną do 7-10°C, a na Podhalu do 6°C.

Prognoza IMGW na czwartek 24.09.2026

Z informacji przekazanych przez ekspertów z IMGW wynika, że w czwartek, 24 września czeka nas dzień pełen dużego zachmurzenia, choć z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze i tam suma opadów do 15 mm, natomiast wysoko w Tatrach synoptycy przewidują opady śniegu.

Termometry wskażą maksymalnie do 17°C.

Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C, miejscami na północy kraju 13°C, a w rejonach podgórskich około 12°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy i wschodzie kraju oraz w trakcie burz okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W szczytowej partii Sudetów porywy wiatru do 90 km/h.

Noc z czwartku na piątek. Prognoza IMGW 24/25 września

Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

Miejscami opady deszczu lub mżawki, a wysoko w górach śniegu. Suma opadów na północnym wschodzie do 15 mm. Lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 400 m – podaje IMGW.

Temperatura minimalna przeważnie od 7°C do 10°C, jedynie nad morzem od 10°C do 13°C, a na Podhalu około 6°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.