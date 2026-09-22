Tylko 4 województwa bez deszczu, a w górach nawet 5 cm śniegu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-22 16:49

IMGW podał nową synoptyczną prognozę pogody na środę (23 września 2026) dla Polski. Na przeważającym obszarze kraju pojawią się opady deszczu, a w górach przybędzie nawet 5 cm śniegu! Prognozowane temperatury nie zachwycają. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i jak się ubrać przed pracą.

Osoba z przezroczystym parasolem w deszczowy wieczór na tle świateł aut. O pogodzie przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Opady deszczu w prognozie pogody. Zdjęcie ilustracyjne

Nowa prognoza na noc z 22 na 23 września dla Polski

Potwierdzają się prognozy z początku tygodnia. Ostatni pełny tydzień września obfituje w opady deszczu i w środę nie ma co liczyć na przełom. Na noc z 22 na 23 września IMGW zapowiada:

  • Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem północnego zachodu kraju. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, jedynie w Karpatach od 10 mm do 15 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm.
  • Na zachodzie lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, a w dolinach sudeckich do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na północy i wschodzie porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, w porywach do 55 km/h. W Sudetach prędkość wiatru do 90 km/h.
  • Temperaturę maksymalną od 4 stopni na obszarach podgórskich do 12 w rejonie Zatoki Gdańskiej.

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W środowy dzień opadów nie będzie tylko w województwach:

  • zachodniopomorskim
  • lubuskim
  • dolnośląskim
  • wielkopolskim

- Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na wschodzie kraju porywisty - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 23 września.

Prognozowana temperatura maksymalna dla największych miast i okolic:

  • Suwałki - 12 stopni
  • Białystok, Olsztyn, Kielce - 14 stopni
  • Rzeszów, Lublin, Katowice, Łódź, Kraków - 15 stopni
  • Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Opole - 16-17 stopni
  • Poznań, Szczecin, Zielona Góra - 18 stopni
  • Gorzów Wielkopolski - 19 stopni

Na wyraźną poprawę pogody przyjdzie nam poczekać do weekendu. Na pocieszenie trzeba dopisać, że cała końcówka września zapowiada się ciepło i słonecznie. 

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