Deszcz nie odpuszcza. Do tego mgły i śnieg w górach. Synoptycy nie mają wątpliwości

W piątek, 25 września, w całej Polsce spodziewane są przelotne opady deszczu, a w Tatrach lokalnie może spaść śnieg. Maksymalna temperatura w dzień wyniesie od 14°C do 17°C.

W nocy z piątku na sobotę deszcz będzie padał głównie we wschodniej połowie kraju, z sumą opadów do 15-20 mm na Mazurach i Podlasiu. Na przedgórzu Sudetów wystąpią mgły ograniczające widzialność.

Prognoza IMGW na 25.09.2026

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w piątek 25.09 w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Z tych chmur miejscami spadnie deszcz.

Przelotne opady deszczu. Suma opadów na Pomorzu i Kujawach miejscami do 15 mm. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu – informuje IMGW.

Na termometrach maksymalnie do 17°C.

Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni – podaje IMGW.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę 25/26 września

Jak podają synoptycy IMGW, w nocy z piątku na sobotę 25/26 września zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. We wschodniej połowie okresami opady deszczu.

Prognozowana wysokość opadów na Mazurach i Podlasiu miejscami od 15 mm do 20 mm. Na przedgórzu Sudetów lokalnie mgły, ograniczające widzialność do około 200 m – czytamy na stronie IMGW.

Temperatura minimalna od 7°C do 11°C, chłodniej na terenach podgórskich, od 2°C do 6°C, cieplej nad samym morzem około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w północno-wschodniej części kraju miejscami porywisty, z kierunków zachodnich.

Polska w strefie pomiędzy niżami

IMGW podaje, że przeważający obszar Europy znajduje się w strefie podwyższonego ciśnienia, z głównym centrum nad Wielką Brytanią. Niż znad Danii oddziałuje na południu Skandynawii oraz częściowo w centrum kontynentu. Z kolei niż znad Białorusi kształtuje pogodę na wschodzie. Natomiast Polska znajduje się w strefie pomiędzy niżami, w lekko podwyższonym ciśnieniu - od zachodu nasuwa się strefa frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie.