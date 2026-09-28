Zapowiadają piękny wtorek. Jest tylko jeden problem

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Potwierdziły się doniesienia meteorologów z zeszłego tygodnia. Końcówkę września spędzamy w towarzystwie przyjemnych temperatur i słońca. IMGW zapowiada kolejny, bardzo ładny dzień. Zacznijmy jednak od nocy z 28 na 29 września. Instytut przewiduje:

Zachmurzenie małe, tylko gdzieniegdzie na północy kraju zachmurzenie umiarkowane. W drugiej połowie nocy lokalnie na wschodzie i południu tworzące się mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów.

Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południowym zachodzie chwilami porywisty. W Sudetach możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 5 do 10 stopni, cieplej na wybrzeżu, około 12 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być w dolinach i kotlinach karpackich, tam spadek temperatury lokalnie do 1 stopnia.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 29 września

Taką pogodę bardzo lubią Polacy. Ciepło, słonecznie, a lokalnie nawet z bezchmurnym niebem - właśnie taki wtorek widzimy w synoptycznej prognozie IMGW. Jest tylko jeden problem, na który zwracają uwagę eksperci.

- Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 29 września. Apelujemy o ostrożność, zwłaszcza do kierowców i pieszych. Przy ograniczonej widoczności nietrudno o pomyłkę.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

Suwałki, Białystok - 17-18 stopni

Lublin - 19 stopni

Olsztyn, Warszawa, Kielce, Łódź - 20 stopni

Gdańsk, Gdynia - 21 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Opole, Wrocław, Kraków - 22 stopnie

Zielona Góra - 23 stopnie

Jeśli nie będzie wielkiego zwrotu akcji, to ładna pogoda zostanie z nami do końca tygodnia. Początek października zapowiada się na słoneczny i ciepły. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

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