Lato na początku jesieni. Wiemy, gdzie będzie najcieplej

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-29 16:18

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na środę (30 września 2026) dla Polski. Eksperci zapowiadają letni dzień, mimo że w kalendarzu mamy już jesień. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie zrobi się najcieplej.

Słoneczny park z zieloną polaną pod błękitnym niebem. O letniej aurze jesienią przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Mało chmur na niebie. Optymistyczna prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Od kilku dni podajemy optymistyczne prognozy dla naszego kraju. Lato postanowiło przejąć inicjatywę i chociaż ustąpiło w kalendarzu miejsca jesieni, to warunki przypominają powszechnie najbardziej lubianą porę roku. Nie inaczej będzie w najbliższych godzinach. Na noc z 29 na 30 września IMGW zapowiada:

  • Bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie kraju oraz w kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów!
  • Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 3 stopni na wschodzie, około 8 stopni Celsjusza w centrum do 11 na zachodzie. Cieplej będzie na wybrzeżu - około 12 stopni. Chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich, tam lokalne spadki temperatury do -1°C.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 30 września

W środku tygodnia Polakom nie przydadzą się najcieplejsze kurtki. Konkretniej trzeba się będzie ubrać tylko nad ranem, a im dalej w las, tym będzie się robiło przyjemniej.

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - wskazuje IMGW w synoptycznej prognozie na 30 września.

Na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami objawi się porywisty wiatr, który może obniżyć temperatury odczuwalne.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

  • Suwałki, Białystok, Olsztyn, Kielce - 18-19 stopni
  • Lublin, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Łódź - 20 stopni
  • Rzeszów, Wrocław, Poznań, Zielona Góra, Szczecin - 21 stopni
  • Opole, Katowice, Kraków - 22 stopnie
  • Gorzów Wielkopolski - 24 stopnie

Ładna pogoda zostanie z nami aż do końca tygodnia. Przełom września i października wygląda bardzo optymistycznie i z takim podsumowaniem zostawiamy czytelników "Super Expressu".

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