Lato w październiku! Piękna pogoda, ale jest jeden problem

Pogoda na piątek 2 października

Jak podaje IMGW w piątek 2 października zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie, jedynie na zachodzie w trakcie dnia wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a pod wieczór na krańcach zachodnich do dużego i tam miejscami słabe opady deszczu.

Rano uważać należy na mgły!

- Rano lokalnie, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów – podaje IMGW.

Będzie ciepło, jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od 19°C na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22°C w centrum do 23°C miejscami na południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, po południu na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni.

Noc z piątku na sobotę. Prognoza IMGW

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, ze w nocy z piątku na sobotę na północnym zachodzie oraz Pomorzu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na zachodzie zachmurzenie umiarkowane.

- Miejscami, szczególnie na północy, w centrum oraz w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów – przestrzegają synoptycy.

Temperatura minimalna od 2°C, 3°C na krańcach wschodnich i lokalnie na Mazowszu, około 6°C w centrum do 12°C na zachodzie i 13°C na Półwyspie Helskim; chłodniej w kotlinach karpackich, około -1°C. Wiatr słaby, na zachodzie z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze południowy i południowo-wschodni.