Taka będzie pogoda 13 października! Kto trafi pechowo?

Pogoda na 13 października. Kto będzie miał pecha? W tych regionach deszcz i zimno

Wtorek, 13 października, przyniesie spore różnice w pogodzie między zachodnią a pozostałą częścią kraju. Według prognozy na zachodzie będzie pogodnie i bez opadów. Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć na więcej słońca, a także najwyższe temperatury. Termometry pokażą tam miejscami około 15 stopni Celsjusza.

Znacznie gorzej zapowiada się pogoda w pozostałej części Polski. Niebo będzie przeważnie mocno zachmurzone, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami wystąpi przelotny deszcz. Nie oznacza to, że będzie padać przez cały dzień, ale wychodząc z domu, lepiej zabrać ze sobą parasol.

Pogoda na wtorek, 13 października. Kto będzie cieszył się dobrą pogodą, a gdzie spadnie deszcz?

Najmniej powodów do zadowolenia będą mieli mieszkańcy terenów podgórskich Karpat. To właśnie tam zapowiada się najzimniejszy wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od 6 do 9 stopni Celsjusza. Dodatkowo niebo będzie mocno zachmurzone, a miejscami może padać deszcz.

Jeszcze bardziej zimowo zrobi się wysoko w Karpatach. Tam zamiast deszczu prognozowane są opady śniegu. Osoby wybierające się na górskie szlaki powinny więc przygotować się na trudniejsze warunki i niską temperaturę.

W większości kraju będzie nieco cieplej. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni Celsjusza. Nie będzie to jednak szczególnie przyjemny dzień, zwłaszcza tam, gdzie słońce schowa się za chmurami i pojawią się opady.

Na szczęście wtorek nie przyniesie silnego wiatru. Będzie on przeważnie słaby, miejscami umiarkowany, początkowo zachodni i północno-zachodni. Od zachodu zacznie stopniowo zmieniać kierunek na południowy.

Podsumowując, najlepsza pogoda 13 października czeka mieszkańców zachodniej Polski. W pozostałych regionach trzeba liczyć się z chmurami i przelotnym deszczem. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, a wysoko w górach pojawi się śnieg.

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