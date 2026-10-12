Taka będzie pogoda 13 października! Kto trafi pechowo?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-12 19:20

Pogoda we wtorek, 13 października, nie dla wszystkich będzie łaskawa. Część Polski może liczyć na słońce i brak deszczu, ale mieszkańcy innych regionów powinni przygotować parasole. Miejscami będzie pochmurno i popada przelotny deszcz, a wysoko w górach nawet śnieg! Temperatura w większości kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Największymi szczęściarzami będą mieszkańcy zachodniej Polski. A kto będzie miał pecha?

Kobieta z czarnym parasolem idzie przez mokrą ulicę. O prognozie pogody na 13 października przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Ulewne deszcze w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Pogoda na 13 października. Kto będzie miał pecha? W tych regionach deszcz i zimno

Wtorek, 13 października, przyniesie spore różnice w pogodzie między zachodnią a pozostałą częścią kraju. Według prognozy na zachodzie będzie pogodnie i bez opadów. Mieszkańcy tych regionów mogą liczyć na więcej słońca, a także najwyższe temperatury. Termometry pokażą tam miejscami około 15 stopni Celsjusza.

Znacznie gorzej zapowiada się pogoda w pozostałej części Polski. Niebo będzie przeważnie mocno zachmurzone, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami wystąpi przelotny deszcz. Nie oznacza to, że będzie padać przez cały dzień, ale wychodząc z domu, lepiej zabrać ze sobą parasol.

Pogoda na wtorek, 13 października. Kto będzie cieszył się dobrą pogodą, a gdzie spadnie deszcz?

Najmniej powodów do zadowolenia będą mieli mieszkańcy terenów podgórskich Karpat. To właśnie tam zapowiada się najzimniejszy wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie zaledwie od 6 do 9 stopni Celsjusza. Dodatkowo niebo będzie mocno zachmurzone, a miejscami może padać deszcz.

Jeszcze bardziej zimowo zrobi się wysoko w Karpatach. Tam zamiast deszczu prognozowane są opady śniegu. Osoby wybierające się na górskie szlaki powinny więc przygotować się na trudniejsze warunki i niską temperaturę.

W większości kraju będzie nieco cieplej. Termometry pokażą od 10 do 14 stopni Celsjusza. Nie będzie to jednak szczególnie przyjemny dzień, zwłaszcza tam, gdzie słońce schowa się za chmurami i pojawią się opady.

Na szczęście wtorek nie przyniesie silnego wiatru. Będzie on przeważnie słaby, miejscami umiarkowany, początkowo zachodni i północno-zachodni. Od zachodu zacznie stopniowo zmieniać kierunek na południowy.

Podsumowując, najlepsza pogoda 13 października czeka mieszkańców zachodniej Polski. W pozostałych regionach trzeba liczyć się z chmurami i przelotnym deszczem. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, a wysoko w górach pojawi się śnieg.

Sonda
Lubisz jesień?
Kulinarne marzenia każdej jesieniary. Trzymaj przepis odcinek 1. Dynia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
PROGNOZA