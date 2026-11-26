IMGW wydał w czwartek (26 listopada) alerty ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują one od godz. 15.00 do piątku do godz. 18.00 w części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm – podaje IMGW.

To alerty pierwszego stopnia – mogą wystąpić warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prognoza IMGW

W czwartek 26 listopada według prognoz IMGW czeka nas zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W pasie Polski południowej, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, słabe opady śniegu, w górach stopniowo przechodzące w opady o umiarkowanym natężeniu. Na obszarach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Lokalnie słabe opady śniegu także w głębi kraju, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -1°C do 3°C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -3°C do -1°C.