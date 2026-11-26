Prognoza IMGW na 27.11.2026

Jak podaje IMGW, w piątek, 27 listopada 2026? Czeka nas na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze duże i całkowite, w centrum z postępującymi stopniowo od północy większymi przejaśnieniami.

W pasie Polski południowej okresami opady śniegu - w wielu miejscach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a w obszarze Karpat o około 10 cm. Lokalnie słabe opady śniegu także nad resztą kraju – podaje IMGW.

Do godz. 18.00 wciąż obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w południowej Polsce – w części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, podkarpackiego i niemal całego małopolskiego.

Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C, chłodniej w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C. Jak podaje IMGW, wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni, na południu powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na południu duże i całkowite z powoli postępującymi od północy większymi przejaśnieniami.

W pasie Polski południowej miejscami opady śniegu, w drugiej połowie nocy stopniowo zanikające. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm – informuje IMGW.

Temperatura minimalna od -8°C na wschodzie, około -5°C na północy i zachodzie, do -2°C na południu i -1°C na wybrzeżu. Wiatr słaby, na południu okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 55 km/h.