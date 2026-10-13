Wiemy, kiedy zima uderzy z całą siłą w Polskę. Eksperci z IMGW pokazali prognozę na najbliższe miesiące

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną prognozę pogody na zimę 2026/2027, obejmującą okres od listopada do lutego.

Listopad 2026 ma być cieplejszy niż norma w większości regionów Polski, z opadami w normie, a grudzień 2026 przyniesie temperatury i opady zgodne z normą.

Styczeń 2027 przewiduje temperatury w normie, ale opady powyżej normy w południowo-zachodniej Polsce, natomiast luty 2027 utrzyma normę temperaturową, lecz z opadami powyżej normy w całym kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę na cztery najbliższe miesiące: od listopada 2026 do lutego 2027. Chociaż początek października był dla nas łaskawy, trzeba pogodzić się z tym, że dni i noce stają się coraz chłodniejsze. Czy zima będzie dla nas łaskawa? Oto, co wynika z ustaleń ekspertów.

Jaka będzie zima?

Z eksperymentalnej prognozy wynika, że listopad 2026 w większości miejsc będzie miesiącem cieplejszym, niż norma z lat 1991-2000. W szczególności w Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Zakopanym i Zielonej Górze. Opady w normie, tylko na zachodzie kraju mogą być powyżej norm:

Gorzowie Wielkopolskim,

Szczecinie

i Zielonej Górze.

Z kolei w grudniu 2026 zarówno temperatury, jak i opady mają kształtować się w normie, a więc będą zbliżone do wartości z lat 1991-2020. To oznacza, że po stosunkowo ciepłym listopadzie, w grudniu czeka nas standardowe uderzenie zimna.

Styczeń 2027 również w normie, natomiast opady powyżej normy mogą wystąpić w:

Krakowie,

Katowicach,

Zakopanem,

Opolu

i Wrocławiu.

Z kolei w lutym 2027 temperatury w normie, jednak w całej Polsce suma opadów będzie według prognoz synoptyków powyżej normy.