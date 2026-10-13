Wiemy, kiedy zima uderzy z całą siłą w Polskę. Eksperci z IMGW pokazali prognozę na najbliższe miesiące

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-13 14:31

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował właśnie eksperymentalną prognozę pogody na najbliższe miesiące. Już wiadomo, jaka będzie pogoda od listopada do lutego. Czy zima będzie ciężka? Oto, co ustalili eksperci.

Zasypane śniegiem auto i rower przy zaśnieżonym chodniku. O prognozach IMGW na zimę przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Amadeusz Calik
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną prognozę pogody na zimę 2026/2027, obejmującą okres od listopada do lutego.
  • Listopad 2026 ma być cieplejszy niż norma w większości regionów Polski, z opadami w normie, a grudzień 2026 przyniesie temperatury i opady zgodne z normą.
  • Styczeń 2027 przewiduje temperatury w normie, ale opady powyżej normy w południowo-zachodniej Polsce, natomiast luty 2027 utrzyma normę temperaturową, lecz z opadami powyżej normy w całym kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną prognozę na cztery najbliższe miesiące: od listopada 2026 do lutego 2027. Chociaż początek października był dla nas łaskawy, trzeba pogodzić się z tym, że dni i noce stają się coraz chłodniejsze. Czy zima będzie dla nas łaskawa? Oto, co wynika z ustaleń ekspertów.

Jaka będzie zima?

Z eksperymentalnej prognozy wynika, że listopad 2026 w większości miejsc będzie miesiącem cieplejszym, niż norma z lat 1991-2000. W szczególności w Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Zakopanym i Zielonej Górze. Opady w normie, tylko na zachodzie kraju mogą być powyżej norm:

  • Gorzowie Wielkopolskim,
  • Szczecinie
  • i Zielonej Górze.

Z kolei w grudniu 2026 zarówno temperatury, jak i opady mają kształtować się w normie, a więc będą zbliżone do wartości z lat 1991-2020. To oznacza, że po stosunkowo ciepłym listopadzie, w grudniu czeka nas standardowe uderzenie zimna.

Styczeń 2027 również w normie, natomiast opady powyżej normy mogą wystąpić w:

  • Krakowie,
  • Katowicach,
  • Zakopanem,
  • Opolu
  • i Wrocławiu.

Z kolei w lutym 2027 temperatury w normie, jednak w całej Polsce suma opadów będzie według prognoz synoptyków powyżej normy.

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