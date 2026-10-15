Diametralna zmiana w prognozie pogody na Wszystkich Świętych. Plany na 1 listopada do wymiany

Nowa pogoda na 1 listopada. Prognozy na Wszystkich Świętych dużo lepsze

Na początku października przekazywaliśmy czytelnikom "Super Expressu", że prognozy długoterminowe na 1 listopada nie są najlepsze. Na mapach z analizami ekspertów widać było opady deszczu w wielu rejonach Polski, nie brakowało również prognozowanych burz. Na szczęście wiele wskazuje na to, że ten scenariusz się nie ziści.

12 października, na kanale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie YouTube pojawił się materiał z wizualizacjami i komentarzem Agnieszki Prasek, synoptyczki i rzeczniczki prasowej IMGW-PIB.

- Niektóre prognozy sugerują, że właśnie w niedzielę, 1 listopada, opady mogą być rozproszone i obejmować jedynie część kraju. W wielu regionach możliwe byłyby wówczas dłuższe okresy bez deszczu - wyjaśnia Prasek.

- Na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić dokładnego zasięgu, ani intensywności tych opadów. Należy również podkreślić, że późna jesień sprzyja występowaniu mgieł i zamgleń, szczególnie podczas chłodnych poranków, czy dużej wilgotności powietrza przy słabym wietrze - dodaje ekspertka.

Na cmentarze bez najcieplejszych kurtek?

Jak już wspominaliśmy wyżej, prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianom, ale gwałtowne zjawiska atmosferyczne najpewniej nie zaatakują. Co więcej - serwis pogoda.interia.pl wskazuje, że na południu i południowym wschodzie kraju dominować będzie... słońce (stan na 15 października, 12:15).

Na ładną wersję jesieni mogą liczyć mieszkańcy i goście województw:

podkarpackiego

małopolskiego

lubelskiego

świętokrzyskiego

śląskiego

Temperatury maksymalne powinny być typowe dla przełomu października i listopada. To ok. 9-10 stopni na północy kraju i 12-13 na Śląsku i Dolnym Śląsku.

- Tegoroczne Wszystkich Świętych może przynieść stosunkowo łagodne warunki termiczne, ale ostateczny przebieg pogody będzie zależał od układu barycznego, który ukształtuje się nad Europą pod koniec października - podsumowuje Agnieszka Prasek z IMGW.

Prognozy będziemy regularnie odświeżać w "Super Expressie".

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