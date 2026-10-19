Powrót lata, a potem nagłe załamanie pogody! Od prognozowanych zmian boli głowa

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-19 15:15

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody dla Polski. Na środę (21 października) eksperci zapowiadają powrót lata z bardzo przyjemnymi temperaturami na południu kraju. Niestety, kolejny dzień to już zupełnie inna para kaloszy. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach i na co się przygotować.

Ciemne, burzowe chmury nad łąką i górami, z których pada deszcz. O załamaniu pogody przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Czasem słońce, czasem deszcz - pogoda szykuje niespodzianki / zdjęcie ilustracyjne

IMGW pokazał nową prognozę pogody

Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek (20 października) nie wygląda różowo. Synoptycy wskazują, że na północy, wschodzie i w centrum miejscami pojawią się opady deszczu, lokalnie także mżawki. - Rano na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - dodaje IMGW. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych.

Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 10 stopni w okolicach Szczecina, do 14 na południu kraju. Co ciekawe, już kolejnego dnia odnotujemy... istną bombę ciepła! 

Na 21 października eksperci z IMGW zapowiadają temperatury przekraczające 20 stopni. Na powiew lata mogą liczyć mieszkańcy województw:

  • podkarpackiego
  • małopolskiego
  • śląskiego
  • opolskiego
  • dolnośląskiego

We wtorek temperatury maksymalne na południu nie przekroczą 15 stopni, a w środę takie wartości będą w... najzimniejszych regionach! Jakby tego było mało, to wcale nie jest koniec pogodowych zawirowań na ten tydzień.

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O ile w środę słońce dość często będzie przebijało się przez chmury, to czwartek upłynie nam pod znakiem dominacji typowo jesiennej aury. Temperatury maksymalne nie przekroczą 15 stopni. Co więcej - we wszystkich województwach może padać. 

Wyżej wspominaliśmy, że środa przyniesie letnie temperatury w Małopolsce i na Śląsku. Zaledwie dzień później, mieszkańcy i goście tych regionów zobaczą na termometrach 11 stopni Celsjusza!

Wszystko wskazuje na to, że 21 października czeka nas ostatni w tym roku powiew lata. Najbliższy weekend zapowiada się spokojnie, ale trzeba wziąć pod uwagę zimne poranki i chłodne popołudnia. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".

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