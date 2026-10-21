Załamanie pogody jest już pewne. Wskazali pas z opadami deszczu. To nie wszystko

Najnowsza prognoza na noc z 21 na 22 października

Temperatury powyżej 20 stopni, dużo słońca, przyjemna pogoda - tym wszystkim powinniśmy się cieszyć... w środę. Prognozy na kolejne godziny to już zupełnie inna para kaloszy. Warunki atmosferyczne ponownie przypomną nam, że jesień opanowała Polskę. Już na noc z 21 na 22 października IMGW zapowiada:

Postępujące od południowego zachodu ku centrum kraju opady deszczu, na południowym zachodzie okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana wysokość opadu na Śląsku miejscami do około 15 mm! Wysoko w Sudetach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, na obszarach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

Temperaturę minimalną przeważnie od 8 do 11 stopni, na wschodnim wybrzeżu do 13 stopni. Chłodniej miejscami w obniżeniach podgórskich, od 5 do 7 stopni.

Najbliższa noc będzie zapowiedzią tego, co nas czeka w czwartek. Prognozy nie są optymistyczne.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada czwartek, 22 października

Cieplejsze kurtki, parasole i kalosze - to wszystko może się przydać w najbliższych godzinach. Na niebie dominować będą chmury. Nie będziemy nikogo czarować - przed nami dość ponury pod względem pogodowym dzień.

- Okresami opady deszczu, w pasie od Pomorza, przez centrum, po południe kraju przejściowo o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadu miejscami około 15 mm, a w Karpatach do 20 mm. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr także opady deszczu ze śniegiem i śniegu - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 22 października.

Swoje zrobi również wiatr - okresami porywisty, na północnym wschodzie także dość silny, w porywach do 55 km/h.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

Rzeszów, Lublin, Białystok - 15 stopni

Warszawa, Olsztyn, Kielce, Gdańsk - 13-14 stopni

Łódź, Kraków - 12 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin - 11 stopni

Poznań, Wrocław, Opole, Koszalin - 10 stopni

Zobaczcie diametralną różnicę między prognozą na środę, a tą dotyczącą czwartku:

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na środę, 21 października, wizualizacja IMGW

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na czwartek, 22 października, wizualizacja IMGW