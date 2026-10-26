To jedyny taki dzień w końcówce października! IMGW pokazał wszystko

Nowa prognoza pogody. Noc z 26 na 27 października
Z najnowszej prognozy pogody dla Polski wynika, że wtorek będzie najładniejszym dniem końcówki października. Przynajmniej na moment będziemy mogli schować parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Takowe przydadzą się lokalnie podczas najbliższej nocy. Na wspominaną noc z 26 na 27 października IMGW zapowiada:
- Na północy słabe przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na południu, wschodzie i w centrum, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
- Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany. Wysoko w Sudetach wiatr porywisty.
- Temperaturę minimalną od -1 stopnia miejscami na południu i zera na wschodzie, około 2 stopni w centrum do 6 na północy kraju.
Po zimnej - zwłaszcza w Małopolsce i na Podkarpaciu nocy czeka nas bardzo przyjemny dzień. Warto poszukać promyków słońca!
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W synoptycznej prognozie na wtorek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wspomina słowem o opadach deszczu. Są tylko dwa, delikatne problemy.
- Początkowo lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Wiatr na południowym wschodzie i wschodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na krańcach południowo-zachodnich lokalnie porywisty - wylicza IMGW w prognozie na 27 października.
Na ograniczoną widoczność powinni zwrócić uwagę zwłaszcza kierowcy, choć apele o ostrożność kierujemy również do pieszych.
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:
- Suwałki, Białystok, Olsztyn, Rzeszów - 10-11 stopni
- Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Kielce, Lublin, Kraków, Katowice, Opole - 12 stopni
- Wrocław, Gorzów Wielkopolski - 13 stopni
- Szczecin, Koszalin - 14 stopni
Nie ma wątpliwości - wtorek będzie najładniejszym dniem końcówki października. W kolejnych dniach postępować będzie ochłodzenie, spadnie też sporo deszczu. O pogodowych zmianach będziemy codziennie informować w "Super Expressie".