IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty dla dwóch województw

Gęsta mgła nad zachodnią Polską

Synoptycy IMGW prognozują występowanie gęstych mgieł w zachodniej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa lubuskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego. W rejonach objętych alertami widzialność może okresowo spaść nawet poniżej 200 metrów, co znacząco utrudni poruszanie się po drogach.

Najtrudniejsze warunki mogą występować w godzinach nocnych i porannych, kiedy wilgotne powietrze sprzyja tworzeniu się gęstych zamgleń. Meteorolodzy zwracają uwagę, że zjawisko może mieć charakter lokalny, dlatego warunki pogodowe mogą się szybko zmieniać nawet na krótkich odcinkach tras.

Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność

Gęsta mgła to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk dla uczestników ruchu drogowego. Ograniczona widoczność utrudnia ocenę odległości, prędkości innych pojazdów oraz dostrzeżenie pieszych czy rowerzystów.

Eksperci zalecają zmniejszenie prędkości, zwiększenie odstępu od poprzedzającego pojazdu oraz korzystanie z odpowiednich świateł. W warunkach silnego zamglenia warto unikać gwałtownych manewrów i zachować szczególną ostrożność na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia jest najniższym z trzystopniowej skali alertów IMGW. Nie oznacza ono sytuacji ekstremalnej, jednak informuje o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne i lokalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

W przypadku gęstej mgły głównym zagrożeniem jest znaczne ograniczenie widoczności, które może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drogach oraz utrudniać funkcjonowanie transportu.

Jesień sprzyja powstawaniu mgieł

Jesień to okres, w którym mgły pojawiają się szczególnie często. Chłodne noce, wysoka wilgotność powietrza i słaby wiatr tworzą idealne warunki do powstawania rozległych zamgleń. Nad ranem widzialność może gwałtownie się pogarszać, a poprawa następuje dopiero po wschodzie słońca.

Meteorolodzy apelują o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. Sytuacja może zmieniać się dynamicznie, a ostrzeżenia są na bieżąco aktualizowane w zależności od rozwoju warunków atmosferycznych.

QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 Z której z tych chmur nie spadnie deszcz? Nimbostratus Cumulonimbus Cirrus Następne pytanie